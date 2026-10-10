Правительство возмещает от 100 до 300 тысяч гривен на генераторы и системы накопления через «Дию», а льготные кредиты позволяют привлечь до 3 млн гривен. Разбираемся, какие программы работают в 2026 году.

Энергонезависимость многоэтажки — это реальные деньги от государства на генераторы, аккумуляторы и солнечные панели. Совладельцам многоквартирных домов доступны несколько безвозвратных программ финансирования — от быстрой выплаты до 300 тысяч гривен через «Дию» до льготных кредитов на 3 млн гривен.

Подготовка высотки к зиме — это миллионные бюджеты. Только покупка генератора для большого дома стоит около 2,5 млн гривен, то есть ориентировочно 6 тысяч гривен с каждой квартиры. Поэтому без государственной поддержки большинству ОСМД не обойтись.

Сколько денег дает государство и по каким программам

Самый быстрый старт дает программа «СвитлоДим» — разовая безвозвратная помощь из резервного фонда госбюджета. Ее оформляют через приложение «Дия» на срочную закупку генераторов или систем накопления энергии: аккумуляторов и солнечных панелей. Сумма возмещения зависит от этажности дома — от 100 до 300 тысяч гривен.

Второй инструмент — государственные льготные кредиты «5-7-9%» для ОСМД и ЖСК. Сумма займа может достигать 3 млн гривен на срок до трех лет. Государство компенсирует процентную ставку: в первый год она нулевая, во второй — 5%, в третий — 7%.

В разных городах также действуют местные программы софинансирования, где из бюджета возмещают от 50% до 80% затрат на оборудование или гасят проценты по кредитам. Например, столичное ОСМД «Сирецький Бояр» по программе «70/30» установило гибридную СЭС стоимостью около 6 млн гривен: 70% оплатил город, 30% — сами жители.

Какие программы временно не принимают заявок

Государственная программа «ГринДИМ» предоставляла ОСМД безвозвратные гранты на 70% стоимости солнечных станций и тепловых насосов. Она уже профинансировала 250 домов, однако из-за исчерпания лимита в 100 млн гривен прием новых заявок приостановлен.

Также временно не принимают заявки по программам «Энергодом» (гранты 40–70%) и «ВидновиДИМ» (100% компенсация за счет ЕС) — их адаптируют под регламенты Ukraine Facility.

Как подать заявку на «СвитлоДим»

Заявку подают исключительно через «Дию», и для этого не обязательно иметь ОСМД — оформить помощь может и управитель дома. Но решение общего собрания совладельцев с надлежащим протоколом обязательно, поскольку речь идет об общем имуществе.

В заявке нужно указать этажность дома и выбрать оборудование. Государство возмещает от 100 до 300 тысяч гривен в зависимости от высоты здания, и главное — средства идут именно на срочную закупку техники, а не на любые расходы. Для более масштабных проектов инструменты можно комбинировать: сначала закрыть насущную потребность через «СвитлоДим», а для крупного строительства привлечь льготный кредит «5-7-9%».

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