Уряд розширив державну програму «СвітлоДім» ще на чотири області. Часткову компенсацію на генератори та інше енергообладнання для багатоповерхівок — від 100 до 300 тисяч гривень — тепер зможуть оформити мешканці ще чотирьох регіонів.

Гранти на генератори для ОСББ від держави стають доступними ще більшій кількості українців — уряд розширив програму «СвітлоДім» одразу на чотири області. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Відтепер часткову компенсацію вартості енергообладнання для багатоквартирних будинків зможуть оформити мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Сумської областей. Раніше програма діяла лише в Києві та Київській області, а також у Харкові та Харківській області.

Розмір допомоги становить від 100 000 до 300 000 гривень залежно від поверховості багатоквартирного будинку. Ці гроші йдуть на часткову компенсацію обладнання, яке забезпечує роботу освітлення, водопостачання, опалення, зв'язку та ліфтів під час відключень електроенергії.

Хто може подати заявку

Заявку від імені співвласників будинку можуть подати ОСББ, управляючі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи. Тобто звертатися за грошима має саме управитель чи правління ОСББ, а не окремий мешканець.

Що можна придбати за компенсацією

За умовами програми можна придбати бензинові, дизельні або газові генератори, інвертори, акумулятори, сонячні панелі та блоки управління високовольтними батареями. Йдеться про комплексне автономне енергоживлення багатоповерхівки, а не лише про один генератор.

Як подати заявку

Програму «СвітлоДім» уряд запустив у січні, і на першому етапі вона діяла лише в Києві та області, згодом охопила Харківщину, а тепер — ще чотири регіони. Мешканцям, які хочуть отримати компенсацію, варто звернутися до свого ОСББ або управителя — саме вони формують і подають заявку від імені всіх співвласників.

Раніше Politeka повідомляла, мобільні оператори готують зв'язок до довгих блекаутів: запасають батареї та генератори.