Мобільні оператори готують мережі до можливих тривалих знеструмлень: базові станції оснащують резервними батареями та генераторами, щоб українці залишалися на зв'язку під час блекаутів.

Підготовка міст України до можливих блекаутів цієї осені іде на всіх рівнях — і мобільний зв'язок тут не виняток. Оператори заздалегідь запасаються резервними акумуляторними батареями та генераторами, щоб базові станції працювали навіть тоді, коли централізоване живлення зникає надовго.

Блекаути під час обстрілів енергоінфраструктури можуть тривати не години, а добу і більше. Звичайних акумуляторів, розрахованих на короткі перерви, для такого сценарію недостатньо, тому оператори нарощують запас резервного живлення і готують генератори для підживлення вузлів зв'язку в областях, де світло вимикають найдовше.

Головне завдання — щоб навіть за масштабного знеструмлення українці могли додзвонитися до рідних, викликати екстрені служби та користуватися мобільним інтернетом. Як повідомляє ресурс «Економічні новини», саме під цю мету оператори готують і батареї, і генератори, і паливо для них.

Що радить фахівець зі зв'язку

Співзасновник і CEO українського розробника систем зв'язку Adaptis Микола Калініченко пояснює, що підготовку до знеструмлень варто починати не в момент аварії, а заздалегідь. Передусім у свого провайдера треба з'ясувати, скільки годин вузол зв'язку за конкретною адресою здатен працювати на акумуляторах чи генераторах без централізованого живлення.

Якщо в оселі встановлено оптичний термінал, до якого заходить оптоволокно, резервне живлення знадобиться і йому, і роутеру одночасно. Батареї та перехідники підбирають з урахуванням технічних вимог обох пристроїв, інакше комплект працюватиме нестабільно.

Як перевірити, що у вас усе готове до блекауту

Фахівець радить підключити до підготовленого акумулятора всю техніку, яка має працювати під час знеструмлення, включно з робочим ноутбуком, і засікти фактичний час розряджання комплекту. Так само важливо виміряти, скільки триває повне заряджання самої батареї: якщо графіки відключень лишають світло лише на короткі проміжки, джерело живлення може просто не встигати відновити місткість до наступної черги.

Після повернення електрики інтернет має підключатися автоматично. Якщо щоразу доводиться перезапускати обладнання вручну — це привід звернутися до технічної підтримки оператора. Коли ж роутер світиться, але доступу до сайтів немає, причиною може бути обрив магістрального кабелю або аварія на локальному вузлі провайдера.

Запасний план на випадок зникнення сигналу

У такій ситуації підстрахувати може мобільний інтернет. Корисно заздалегідь перевірити, як роздавати інтернет зі смартфона на інші пристрої, та мати додаткову активну SIM-картку чи eSIM іншого оператора або скористатися національним роумінгом через вибір доступної мережі в меню телефона.

Водночас варто пам'ятати: під час масштабних блекаутів базові станції стільникових операторів миттєво перевантажуються, тому запасна картка не завжди гарантує високу швидкість. Саме тому генератори та батареї на вузлах зв'язку — це перший рівень захисту, від якого залежить, чи залишиться місто на зв'язку взагалі.

Окремої уваги потребує сумісність обладнання: деякі блоки безперебійного живлення можуть конфліктувати з параметрами струму від генератора й продовжувати розряджати власні батареї. Тож технічні служби заздалегідь тестують автозапуск резервних ліній, щоб запуск генератора справді означав наявність інтернету, а не лише світло в приміщенні.

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