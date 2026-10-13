Мобильные операторы готовят сети к возможным длительным отключениям света: базовые станции оснащают резервными батареями и генераторами, чтобы украинцы оставались на связи во время блэкаутов.

Подготовка городов Украины к возможным блэкаутам этой осенью идет на всех уровнях — и мобильная связь здесь не исключение. Операторы заранее запасаются резервными аккумуляторными батареями и генераторами, чтобы базовые станции работали даже тогда, когда централизованное питание пропадает надолго.

Блэкауты во время обстрелов энергоинфраструктуры могут длиться не часы, а сутки и больше. Обычных аккумуляторов, рассчитанных на короткие перерывы, для такого сценария недостаточно, поэтому операторы наращивают запас резервного питания и готовят генераторы для подпитки узлов связи в областях, где свет отключают дольше всего.

Главная задача — чтобы даже при масштабном отключении света украинцы могли дозвониться до родных, вызвать экстренные службы и пользоваться мобильным интернетом. Как сообщает ресурс «Экономические новости», именно под эту цель операторы готовят и батареи, и генераторы, и топливо для них.

Что советует специалист по связи

Сооснователь и CEO украинского разработчика систем связи Adaptis Николай Калиниченко объясняет, что подготовку к отключениям света стоит начинать не в момент аварии, а заранее. Прежде всего у своего провайдера нужно выяснить, сколько часов узел связи по конкретному адресу способен работать на аккумуляторах или генераторах без централизованного питания.

Если в квартире установлен оптический терминал, в который заходит оптоволокно, резервное питание понадобится и ему, и роутеру одновременно. Батареи и переходники подбирают с учетом технических требований обоих устройств, иначе комплект будет работать нестабильно.

Как проверить, что у вас все готово к блэкауту

Специалист советует подключить к подготовленному аккумулятору всю технику, которая должна работать во время отключения света, включая рабочий ноутбук, и засечь фактическое время разрядки комплекта. Так же важно измерить, сколько длится полная зарядка самой батареи: если графики отключений оставляют свет лишь на короткие промежутки, источник питания может просто не успевать восстановить емкость до следующей очереди.

После возвращения электричества интернет должен подключаться автоматически. Если каждый раз приходится перезапускать оборудование вручную — это повод обратиться в техническую поддержку оператора. Когда же роутер горит, но доступа к сайтам нет, причиной может быть обрыв магистрального кабеля или авария на локальном узле провайдера.

Запасной план на случай пропадания сигнала

В такой ситуации подстраховать может мобильный интернет. Полезно заранее проверить, как раздавать интернет со смартфона на другие устройства, и иметь дополнительную активную SIM-карту или eSIM другого оператора либо воспользоваться национальным роумингом через выбор доступной сети в меню телефона.

В то же время стоит помнить: во время масштабных блэкаутов базовые станции сотовых операторов мгновенно перегружаются, поэтому запасная карта не всегда гарантирует высокую скорость. Именно поэтому генераторы и батареи на узлах связи — это первый уровень защиты, от которого зависит, останется ли город на связи вообще.

Отдельного внимания требует совместимость оборудования: некоторые блоки бесперебойного питания могут конфликтовать с параметрами тока от генератора и продолжать разряжать собственные батареи. Поэтому технические службы заранее тестируют автозапуск резервных линий, чтобы запуск генератора действительно означал наличие интернета, а не только свет в помещении.

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