Мобилизация в Украине может измениться из-за предложений пересмотреть правила отсрочки и бронирования работников.

Мобилизация в Украине может затронуть не только сотрудников критически важных предприятий, но и отдельные категории родителей и людей, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью.

Как сообщает Фокус, обсуждают две группы возможных изменений: новые условия семейных отсрочок и сокращение квот на бронирование. Однако эти предложения еще не утверждены правительством, поэтому говорить об автоматической отмене действующих прав преждевременно.

Кого могут лишить семейной отсрочки

По обнародованным предложениям, дополнительные требования могут быть введены для родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также детей с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности.

Пересмотр может затронуть супругов людей с инвалидностью I, II и III групп, граждан, чьи родители имеют инвалидность I или II группы, и других родственников, обеспечивающих уход. Для части категорий предлагают потребовать подтверждения необходимости постоянного ухода.

Сократят ли бронирование работников

Отдельно обсуждается пересмотр квот для критически важных предприятий. По информации народного депутата Ярослава Железняка, один из вариантов предусматривает уменьшение максимальной доли забронированных работников оборонной промышленности и энергетики со 100% до 85%. Для предприятий теплоснабжения, водоснабжения и обращения с отходами показатель может снизиться с 75% до 60%.

Также предлагают изменить расчет квоты: работников, уже имеющих отсрочку по другим основаниям, могут не учитывать при определении количества людей для бронирования. Это способно снизить доступный лимит для компаний.

Мобилизация в Украине из-за таких изменений может создать дополнительные трудности для бизнеса, которому трудно быстро заменить опытных специалистов. Особые риски касаются энергетики, коммунальной сферы и оборонных предприятий.

Когда примут решение

Предложенные ограничения пока находятся в стадии обсуждения. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не делать досрочных выводов, поскольку соответствующий проект официально не поступал в его офис.

Следовательно, окончательные условия отсрочки и бронирования будут зависеть от решений правительства и возможных законодательных изменений. До их принятия действующие правила не следует считать упраздненными.

Источник: Фокус .