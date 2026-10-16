Запас воды для одного человека должен составлять не менее 9 литров в трое суток , рекомендует Центр общественного здоровья.

Это минимальное количество питьевой жидкости: по 3 литра в день. Дополнительно следует предусмотреть воду для приготовления пищи и бытовых нужд.

Как понять, безопасна ли вода

После аварий на водопроводе к трубам могут попадать загрязнения. Жидкость иногда остается прозрачной, но содержит опасные микроорганизмы. Поэтому пользоваться ею для питья и приготовления можно только после официального подтверждения безопасности.

Если нет другого источника, воду следует довести до сильного кипения и дать ей остыть. Обычные бытовые фильтры не гарантируют удаления микробов и вирусов.

Лучше выбирать бутилированную продукцию или набирать жидкость в официальных пунктах выдачи. Не следует использовать непроверенные колодцы, скважины или открытые водоемы.

Отдельная оговорка касается химического загрязнения. Если чувствуется запах бензина, горючего, растворителей или канализации, заметны необычный цвет, радужная пленка или стойкая пена, такую ​​жидкость нельзя считать безопасной даже после кипячения. В этом случае нужно найти другой источник.

Как правильно хранить воду

Для хранения подойдут чистые стеклянные бутылки или пластиковые пищевые емкости с маркировкой HDPE 2 или PP 5. Перед наполнением нужно вымыть руки, а контейнеры плотно закрыть.

Запас воды следует держать в холодном месте, защищенном от солнечного света. На емкостях желательно обозначить назначение содержимого: питьевое или техническое. Перед повторным наполнением тару необходимо вымыть, а не просто доливать свежую жидкость к остаткам старой.

Потребности семей могут разниться. Дополнительный объем следует предусмотреть для детей, пожилых, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.