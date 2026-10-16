"Дія" сможет получать больше данных о платежах, связанных с судебными делами.

"Дія" расширит перечень сведений, которые будут передаваться из системы «Электронный суд», в частности, по штрафам , судебному сбору и долгам по судебным приказам.

Изменение предусматривает совместный приказ Министерства цифровой трансформации и Государственной судебной администрации Украины. Документ расширяет правила обмена информацией между государственными системами.

Какие данные сможет получать Действие

Ранее порядок обмена отдельно предусматривал передачу информации для уплаты штрафов и судебного сбора по делам об административных правонарушениях. Теперь список категорий расширили.

Через взаимодействие с «Электронным судом» могут передавать платежные сведения по:

гражданских дел, в том числе имущественных споров;

уголовных производств;

хозяйственных споров между предприятиями;

административных дел и правонарушений;

задолженности по судебным приказам.

Следовательно, "Дія" потенциально будет предоставлять гражданам более широкий доступ к информации о финансовых обязательствах, связанных с судебными решениями.

В то же время, нововведение не означает, что в приложении автоматически появятся все материалы судебных дел. Речь идет именно о данных, необходимых для платежей. Приказ также не вводит новых штрафов, не изменяет размер судебного сбора и не устанавливает других сроков оплаты.





Кто будет передавать информацию

Изменения были утверждены совместным приказом Минцифры и Государственной судебной администрации № 196/429 от 17 сентября 2026 года. Документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции 6 октября.

За передачу данных со стороны судебной системы будет отвечать государственное предприятие «Информационные судебные системы». Обмен будет происходить в электронной форме с соблюдением требований защиты персональных данных.

Когда заработают изменения

Точной даты появления новых сведений в приложении пока нет. Само обновление правил не означает, что все перечисленные данные уже доступны пользователям.

"Дія" сможет получать расширенную информацию после реализации необходимого взаимодействия между государственными системами. Передача будет производиться по запросу портала и в объеме, определенном соответствующим договором.