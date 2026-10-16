Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 17 по 23 октября показывает, что синоптики ожидают осадки сразу в первые четыре дня, а максимальная дневная температура достигнет +18° лишь в четверг, 22 октября.

новая неделя осенних дождей на Киевщине начнется сразу с облачной и влажной погоды, ведь синоптики прогнозируют осадки сразу в четырех днях из семи, а максимальная температура недели поднимется до +18° лишь в четверг, 22 октября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Киевской области в течение недели с 17 по 23 октября будет колебаться от +14° до +18°, а ночная — опускаться до +10°.

В субботу, 17 октября, воздух днем прогреется до +16°, а ночью остынет до +11°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики допускают осадки.

В воскресенье, 18 октября, столбики термометров днем покажут +15°, ночью — +12°. Облачность останется переменной, возможны осадки.

Понедельник, 19 октября, станет самым прохладным днем недели: днем всего +14°, ночью +13°. Небо затянут сплошные облака, и в этот день также не исключены осадки.

Во вторник, 20 октября, температура днем поднимется до +16°, ночью опустится до +11°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В среду, 21 октября, воздух прогреется до +17° днем и остынет до +12° ночью. Облачно с прояснениями, но уже без осадков.

Четверг, 22 октября, принесет пик тепла недели: днем +18°, ночью же самое холодное за весь период — всего +10°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В пятницу, 23 октября, температура днем удержится на отметке +17°, ночью — +10°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 22 октября, с температурой +18°, а самым прохладным — понедельник, 19 октября, когда воздух днем прогреется лишь до +14°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°, а осадки синоптики прогнозируют в субботу, воскресенье, понедельник и вторник.

Поскольку дожди возможны сразу четыре дня подряд, стоит заранее позаботиться о зонте и водонепроницаемой обуви, а водителям — быть особенно осторожными на мокрой дороге из-за снижения сцепления колес с асфальтом.

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