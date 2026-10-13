Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 14 по 20 жовтня обіцяє помірно прохолодну погоду з короткочасними опадами: максимум удень підніметься до +16°, а мінімум становитиме +11°.

попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про короткочасні опади, і наступний тиждень, з 14 по 20 жовтня, також принесе мінливу хмарність та окремі дощові епізоди в Київській області. За даними синоптиків, найтеплішим днем стане субота, 17 жовтня, коли повітря прогріється до +16°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 16 жовтня, з денною температурою +11°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня з 14 по 20 жовтня коливатимуться від +11° до +16°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +5°...+12°.

У середу, 14 жовтня, у Київській області утримається мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +13°, а вночі похолодає до +7°.

Четвер, 15 жовтня, принесе хмарну з проясненнями погоду без опадів: стовпчики термометрів вдень зупиняться на позначці +12°, а вночі опустяться до +5°.

У п’ятницю, 16 жовтня, синоптики прогнозують можливі опади на тлі хмарної з проясненнями погоди. Температура вдень триматиметься на рівні +11°, вночі — +9°.

Субота, 17 жовтня, стане найтеплішим днем тижня: вдень очікується до +16° за хмарної з проясненнями погоди без опадів, а вночі — +10°.

У неділю, 18 жовтня, можливі опади збережуться, хмарність — з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +14°, вночі залишиться відносно тепло — +12°.

Понеділок, 19 жовтня, також пройде з можливими опадами та хмарністю з проясненнями. Вдень і вночі температура утримається на позначці +12°.

Завершить тиждень вівторок, 20 жовтня: малохмарна погода без опадів, вдень +11°, вночі похолодає до +5°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 17 жовтня, з температурою +16°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 16 жовтня, коли вдень буде лише +11°. Перепад денних температур за тиждень становить 5°. Опади синоптики прогнозують тричі — у п’ятницю, 16 жовтня, у неділю, 18 жовтня, та в понеділок, 19 жовтня.

У дні з можливими опадами — 16, 18 та 19 жовтня — варто мати при собі парасольку та бути уважними за кермом через слизьку дорогу. Через те що вночі температура опускається до +5°, особливо у четвер та вівторок, слід одягатися тепліше, це стосується передусім людей похилого віку та дітей.

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