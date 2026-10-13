Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 14 по 20 октября обещает умеренно прохладную погоду с кратковременными осадками: максимум днём поднимется до +16°, а минимум составит +11°.

предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал о кратковременных осадках, и следующая неделя, с 14 по 20 октября, также принесёт переменную облачность и отдельные дождевые эпизоды в Киевской области. По данным синоптиков, самым тёплым днём станет суббота, 17 октября, когда воздух прогреется до +16°, а самым прохладным — пятница, 16 октября, с дневной температурой +11°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели с 14 по 20 октября будут колебаться от +11° до +16°, а ночью воздух будет охлаждаться до +5°...+12°.

В среду, 14 октября, в Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Днём воздух прогреется до +13°, а ночью похолодает до +7°.

Четверг, 15 октября, принесёт облачную с прояснениями погоду без осадков: столбики термометров днём остановятся на отметке +12°, а ночью опустятся до +5°.

В пятницу, 16 октября, синоптики прогнозируют возможные осадки на фоне облачной с прояснениями погоды. Температура днём удержится на уровне +11°, ночью — +9°.

Суббота, 17 октября, станет самым тёплым днём недели: днём ожидается до +16° при облачной с прояснениями погоде без осадков, а ночью — +10°.

В воскресенье, 18 октября, возможные осадки сохранятся, облачность — с прояснениями. Днём воздух прогреется до +14°, ночью останется относительно тепло — +12°.

Понедельник, 19 октября, также пройдёт с возможными осадками и облачностью с прояснениями. Днём и ночью температура удержится на отметке +12°.

Завершит неделю вторник, 20 октября: малооблачная погода без осадков, днём +11°, ночью похолодает до +5°.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет суббота, 17 октября, с температурой +16°, а самым прохладным — пятница, 16 октября, когда днём будет лишь +11°. Перепад дневных температур за неделю составляет 5°. Осадки синоптики прогнозируют трижды — в пятницу, 16 октября, в воскресенье, 18 октября, и в понедельник, 19 октября.

В дни с возможными осадками — 16, 18 и 19 октября — стоит иметь при себе зонт и быть внимательными за рулём из-за скользкой дороги. Поскольку ночью температура опускается до +5°, особенно в четверг и вторник, следует одеваться теплее, это касается прежде всего людей пожилого возраста и детей.

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