Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 11 по 17 жовтня обіцяє спочатку аномально теплу неділю з температурою до +20°, а потім стрімке похолодання до +11°. У три дні тижня синоптики прогнозують можливі опади.

аномальна спека трималася в Київській області ще минулого тижня, а новий тиждень, з 11 по 17 жовтня, почнеться теплою неділею до +20°, після чого температура стрімко піде на спад.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься від +11° до +20°, а вночі — від +7° до +13°.

У неділю, 11 жовтня, у Київській області буде малохмарно, повітря вдень прогріється до +20°, а вночі охолоне до +9°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 12 жовтня, небо вкриють хмари, вдень стовпчики термометрів покажуть +13°, а вночі — також +13°. У цей день також можливі опади.

У вівторок, 13 жовтня, очікується хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень повітря прогріється до +14°, вночі охолоне до +10°.

У середу, 14 жовтня, буде малохмарна погода без опадів. Вдень термометри покажуть +13°, вночі — +9°.

У четвер, 15 жовтня, хмарно з проясненнями, без опадів. Це найпрохолодніший день тижня — вдень повітря прогріється лише до +11°, вночі охолоне до +7°.

У п’ятницю, 16 жовтня, хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень +13°, вночі +8°.

У суботу, 17 жовтня, хмарно з проясненнями, можливі опади. Вдень температура утримається на позначці +13°, вночі — +10°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 11 жовтня, з температурою +20° вдень, а найпрохолоднішим — четвер, 15 жовтня, з +11°. Перепад температур за тиждень складе 9°. Опади синоптики прогнозують у неділю, понеділок та суботу.

Через стрімке похолодання після теплої неділі мешканцям Київської області варто подбати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку. У дні з можливими опадами — в неділю, понеділок та суботу — варто мати при собі парасолю та бути обережними за кермом через мокру дорогу.

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