Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 11 по 17 октября обещает сначала аномально теплое воскресенье с температурой до +20°, а затем стремительное похолодание до +11°. В три дня недели синоптики прогнозируют возможные осадки.

аномальная жара держалась в Киевской области еще на прошлой неделе, а новая неделя, с 11 по 17 октября, начнется теплым воскресеньем до +20°, после чего температура стремительно пойдет на спад.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться от +11° до +20°, а ночью — от +7° до +13°.

В воскресенье, 11 октября, в Киевской области будет малооблачно, воздух днем прогреется до +20°, а ночью охладится до +9°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 12 октября, небо затянут облака, днем столбики термометров покажут +13°, а ночью — также +13°. В этот день также возможны осадки.

Во вторник, 13 октября, ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +14°, ночью охладится до +10°.

В среду, 14 октября, будет малооблачная погода без осадков. Днем термометры покажут +13°, ночью — +9°.

В четверг, 15 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Это самый прохладный день недели — днем воздух прогреется лишь до +11°, ночью охладится до +7°.

В пятницу, 16 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Днем +13°, ночью +8°.

В субботу, 17 октября, облачно с прояснениями, возможны осадки. Днем температура удержится на отметке +13°, ночью — +10°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 11 октября, с температурой +20° днем, а самым прохладным — четверг, 15 октября, с +11°. Перепад температур за неделю составит 9°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, понедельник и субботу.

Из-за стремительного похолодания после теплого воскресенья жителям Киевской области стоит позаботиться о теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста. В дни с возможными осадками — в воскресенье, понедельник и субботу — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги.

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