Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 9 по 15 жовтня обіцяє мінливу погоду: максимум удень +21°, мінімум +13°, а опади синоптики прогнозують чотири дні з семи.

синоптики вже попереджали про дощі в регіоні минулого тижня, а новий прогноз показує, що опади повернуться і цього разу: Київську область чекають дощові дні впродовж майже половини тижня з 9 по 15 жовтня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +13° до +21°, а нічні — від +7° до +13°.

У п'ятницю, 9 жовтня, повітря прогріється до +21° вдень, а вночі столичному регіону обіцяють +12°. Хмарність мінлива, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 10 жовтня, температура опуститься до +16° удень і +8° вночі. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 11 жовтня, вдень очікується +20°, вночі — +9°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 12 жовтня, стовпчики термометрів вдень триматимуться на позначці +13°, а вночі — також +13°. Хмарно, можливі опади.

У вівторок, 13 жовтня, вдень утримається +13°, вночі +11°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 14 жовтня, повітря прогріється до +14° вдень, вночі — до +10°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 15 жовтня, температура вдень становитиме +14°, а вночі опуститься до +7°. Небо малохмарне, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 9 жовтня, коли вдень очікується +21°. Найпрохолодніше вдень буде у понеділок та вівторок, 12 і 13 жовтня, коли температура не підніметься вище +13°. Перепад денних температур за тиждень сягне 8°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю, 9 жовтня, а також у понеділок, вівторок і середу — 12, 13 та 14 жовтня.

Через часті опади мешканцям Київської області варто тримати в сумці парасольку і бути обережними за кермом у дощові дні — дорожнє покриття може бути слизьким. Через перепад температур до 8° протягом тижня варто одягатися багатошарово, особливо це стосується людей похилого віку, які чутливіші до змін погоди.

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