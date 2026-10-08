Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 9 по 15 октября обещает переменчивую погоду: максимум днем +21°, минимум +13°, а осадки синоптики прогнозируют четыре дня из семи.

синоптики уже предупреждали о дождях в регионе на прошлой неделе, а новый прогноз показывает, что осадки вернутся и на этот раз: Киевскую область ждут дождливые дни на протяжении почти половины недели с 9 по 15 октября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +13° до +21°, а ночные — от +7° до +13°.

В пятницу, 9 октября, воздух прогреется до +21° днем, а ночью столичному региону обещают +12°. Облачность переменная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 10 октября, температура опустится до +16° днем и +8° ночью. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 11 октября, днем ожидается +20°, ночью — +9°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 12 октября, столбики термометров днем задержатся на отметке +13°, а ночью — также +13°. Облачно, возможны осадки.

Во вторник, 13 октября, днем удержится +13°, ночью +11°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 14 октября, воздух прогреется до +14° днем, ночью — до +10°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 15 октября, температура днем составит +14°, а ночью опустится до +7°. Небо малооблачное, без осадков.

Самым теплым днем недели станет пятница, 9 октября, когда днем ожидается +21°. Самым прохладным днем будет понедельник и вторник, 12 и 13 октября, когда температура не поднимется выше +13°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, 9 октября, а также в понедельник, вторник и среду — 12, 13 и 14 октября.

Из-за частых осадков жителям Киевской области стоит держать в сумке зонт и быть осторожными за рулем в дождливые дни — дорожное покрытие может быть скользким. Из-за перепада температур до 8° в течение недели стоит одеваться многослойно, особенно это касается людей пожилого возраста, более чувствительных к перепадам погоды.

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