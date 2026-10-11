Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 12 по 18 жовтня обіцяє мінливу погоду з частими дощами та стабільним теплом: максимум підніметься до +15°, а опади прогнозують чотири дні з семи.

попередній прогноз погоди для регіону вже попереджав про дощі та прохолоду, а новий тиждень з 12 по 18 жовтня принесе ще більше мінливості з частими опадами та стабільно теплими днями до +15°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень повітря прогріється від +12° до +15°, а вночі температура коливатиметься від +7° до +13°.

У понеділок, 12 жовтня, очікується хмарна погода з температурою вдень +13° та вночі +13°, при цьому синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 13 жовтня, небо буде хмарним з проясненнями, вдень повітря прогріється до +13°, а вночі охолоне до +9°, опадів не прогнозують.

У середу, 14 жовтня, хмарність стане мінливою, стовпчики термометрів вдень підійнуться до +14°, вночі опустяться до +9°, без опадів.

У четвер, 15 жовтня, небо буде малохмарним, денна температура утримається на позначці +12°, а вночі опуститься до +7° — це буде найпрохолодніша ніч тижня, опадів не очікується.

У п’ятницю, 16 жовтня, хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до +15° — це найтепліший день тижня, вночі охолоне до +8°, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 17 жовтня, хмарно з проясненнями, вдень +15°, вночі +12°, можливі опади.

У неділю, 18 жовтня, хмарно з проясненнями, вдень +13°, вночі +12°, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 16 жовтня, коли вдень очікується +15°, а найпрохолодніше вдень буде у четвер, 15 жовтня, — +12°. Перепад денних температур за тиждень становитиме лише 3°, тоді як опади прогнозують одразу чотири дні — у понеділок, п’ятницю, суботу та неділю.

Через часті опади мешканцям Київської області варто не забувати парасольку та бути особливо обережними за кермом на мокрій дорозі. А через те, що вночі температура опускатиметься до +7-9°, у вечірні та ранкові години варто одягатися тепліше — це особливо стосується людей похилого віку та дітей.

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