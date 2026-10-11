Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 12 по 18 октября обещает переменчивую погоду с частыми дождями и стабильным теплом: максимум поднимется до +15°, а осадки ожидаются четыре дня из семи.

предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал о дождях и прохладе, а новая неделя с 12 по 18 октября принесет еще больше переменчивости с частыми осадками и стабильно теплыми днями до +15°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем воздух прогреется от +12° до +15°, а ночью температура будет колебаться от +7° до +13°.

В понедельник, 12 октября, ожидается облачная погода с температурой днем +13° и ночью +13°, при этом синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 13 октября, небо будет облачным с прояснениями, днем воздух прогреется до +13°, а ночью охладится до +9°, осадков не прогнозируют.

В среду, 14 октября, облачность станет переменчивой, столбики термометров днем поднимутся до +14°, ночью опустятся до +9°, без осадков.

В четверг, 15 октября, небо будет малооблачным, дневная температура удержится на отметке +12°, а ночью опустится до +7° — это будет самая прохладная ночь недели, осадков не ожидается.

В пятницу, 16 октября, облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +15° — это самый теплый день недели, ночью охладится до +8°, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 17 октября, облачно с прояснениями, днем +15°, ночью +12°, возможны осадки.

В воскресенье, 18 октября, облачно с прояснениями, днем +13°, ночью +12°, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 16 октября, когда днем ожидается +15°, а самым прохладным днем будет четверг, 15 октября, — +12°. Перепад дневных температур за неделю составит всего 3°, тогда как осадки прогнозируют сразу четыре дня — в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье.

Из-за частых осадков жителям Киевской области стоит не забывать зонт и быть особенно осторожными за рулем на мокрой дороге. А поскольку ночью температура будет опускаться до +7-9°, в вечерние и утренние часы стоит одеваться теплее — это особенно касается людей пожилого возраста и детей.

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