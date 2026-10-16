Подорожание продуктов в Украине может затронуть прежде всего мясо, молочную продукцию, рыбу и замороженные товары.

Удорожание продуктов связывают с российскими атаками на складскую инфраструктуру, из-за которых компаниям приходится менять логистику и искать новые помещения для хранения.

Об этом свидетельствуют данные исследования WINHUB, на которые ссылаются СМИ. По оценкам специалистов, расходы бизнеса по логистике могут увеличиться на 30–40%. Однако это не означает, что ценники в магазинах вырастут на тот же процент.

Какие продукты могут подорожать больше всего

Больше всего рискуют товары, требующие постоянного охлаждения или замораживания. К этой категории относятся:

свежее мясо и мясные изделия;

молоко, йогурты, сметана и кисломолочный творог;

рыба и морепродукты;

замороженные овощи, ягоды и полуфабрикаты;

мороженое и другие замороженные десерты.

Для хранения такой продукции требуются специальные склады, холодильное оборудование и стабильное электроснабжение. Если помещение повреждено или больше нельзя использовать, поставщикам приходится срочно перевозить запасы и арендовать другие площади.

Дополнительные затраты возникают и из-за перебоев с электроэнергией. Компании могут использовать генераторы, оплачивать горючее и обслуживание резервных источников питания. Все это влияет на себестоимость продуктов.

Значит ли это резкий рост цен

Не обязательно. Логистика составляет только часть конечной стоимости продукции. На цену также влияют затраты на сырье, производство, упаковку, оплату труда и торговую наценку.

По оценке директора компании UTG Евгении Локтионовой, совокупные логистические расходы производителей и торговых сетей могут вырасти на 30–40%. Однако часть дополнительной нагрузки бизнес способен компенсировать своими ресурсами или благодаря оптимизации работы.

Подорожание продуктов может меньше затронуть местные сезонные товары, которые быстро доставляют от производителя в магазин. В то же время, это не гарантирует неизменных цен: на них влияют горючее, урожайность и другие расходы.

Следовательно, дефицит специализированных составов создает риск увеличения стоимости отдельных категорий продовольствия. Как это скажется на покупателях, будет зависеть от настоящих издержек поставщиков и способности бизнеса сдерживать цены.



Источник : OBOZ.UA.