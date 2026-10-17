Доллар по 48 гривень — именно такой курс на конец 2027 года заложил Кабинет Министров в проекте государственного бюджета.

Курс доллара в Украине к концу 2027 года может составить 48,3 гривны — именно такой расчётный показатель заложило Министерство финансов в проекте государственного бюджета на следующий год, который Кабинет Министров передал в Верховную Раду.

Минфин ориентируется на два валютных маркера: среднегодовой расчётный курс 47,1 грн/$ и ожидаемый курс на конец 2027 года — 48,3 грн/$, что фактически и есть тот самый «доллар по 48».

Зачем правительство рассчитывает курс валюты так заранее

Эти макроэкономические показатели нужны Минфину как математическая база для сведения доходов и расходов. Благодаря им ведомство считает будущие поступления от таможни, планирует выплаты по внешним долгам, закладывает средства на государственный критический импорт, а также оценивает объёмы международных грантов и кредитов в пересчёте на национальную валюту.

Расчётный курс в бюджете фактически «ничего не значит» для рядового украинца или наличного рынка. Это сугубо технический параметр для сведения дебета с кредитом в государственной казне, а не директива для Национального банка.

Почему бюджетный курс — не прогноз для обменников

Правительственные макропрогнозы практически никогда точно не совпадают с реальной картиной на рынке. Каждая публикация таких цифр традиционно провоцирует волну тревоги, но финансовые эксперты советуют смотреть на вещи трезво.

В Украине действует режим управляемой гибкости, поэтому реальный курс формируется совсем по другим законам: балансом спроса и предложения на межбанковском рынке, объёмом золотовалютных резервов Нацбанка, его валютными интервенциями и регулярностью поступления западной финансовой помощи.

История знает случаи, когда по итогам года гривна оказывалась значительно крепче, чем ожидали в правительственных кабинетах при вёрстке бюджета.

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