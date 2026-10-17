Военные, которые не успели использовать отпуск, могут получить за него деньги, но выплата предусмотрена только в конкретных случаях и зависит от размера денежного довольствия.

Боевые выплаты для военных — лишь часть гарантий, которые государство обязалось обеспечивать во время службы. Отдельная статья защиты касается отдыха: если военнослужащий не использовал ежегодный отпуск, за него можно получить денежную компенсацию. Однако правила выплаты строже, чем кажется на первый взгляд.

Право на отпуск для военнослужащих и порядок выплаты компенсации за неиспользованные дни регулирует закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Как поясняют в Судебно-юридической газете, ключевое правило простое: получить деньги вместо отдыха можно не всегда, а только в определенных законом случаях.

В каких случаях выплатят компенсацию

Первый случай — увольнение с военной службы. Именно здесь компенсация работает в полном объеме: военнослужащему, который увольняется, обязаны выплатить деньги за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска. Это касается и текущего года, и предыдущих лет службы, если отдых так и не был предоставлен.

Второй случай — неиспользованная часть отпуска за прошлые годы в пределах срока службы. То есть если военный год за годом не мог полноценно уйти в отпуск и накопил неиспользованные дни, за них также предусмотрена денежная компенсация. Это работает отдельно от обычного ежегодного отпуска, который командование обязано предоставлять в течение текущего года.

Как считают сумму выплаты

Размер компенсации привязан к денежному довольствию военнослужащего. За основу берут месячное денежное довольствие, которое военный получает на момент выплаты, и делят на количество календарных дней месяца. Полученную «стоимость» одного дня умножают на количество неиспользованных дней отпуска.

Поскольку денежное довольствие состоит из должностного оклада, оклада за воинское звание, надбавок за выслугу лет и других ежемесячных выплат, итоговая сумма компенсации у каждого военного разная. Чем выше должность, звание и выслуга, тем больше сумма за каждый неиспользованный день.

Как оформить компенсацию

Компенсация за неиспользованный отпуск оформляется через воинскую часть, в которой служит или из которой увольняется военнослужащий. Основанием для начисления является приказ командира части. Для этого военному стоит подать рапорт, в котором указать основание — увольнение или наличие неиспользованных дней за прошлые годы.

Выплата производится в составе денежного довольствия: при увольнении — вместе с полным расчетом, а за прошлые годы — в соответствии с приказом командования. Точные сроки зависят от внутренних решений части, поэтому военному стоит обратиться в финансовую службу своей воинской части для уточнения даты начисления.

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