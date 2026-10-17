Штрафы за нарушение ПДД в 2026 году можно проверить онлайн через государственные сервисы.

Штрафы отражаются в приложении «Дія», Электронном кабинете водителя и специальных ресурсах МВД.

Где проверить штраф за нарушение ПДД

Водители могут воспользоваться несколькими официальными сервисами:

"Дія". В приложении или на веб-портале можно просмотреть информацию о зафиксированных нарушениях и оплатить начисленную сумму.

Электронный кабинет водителя. На портале доступны сведения об имеющихся постановлениях, в частности, уже оплачены, а также возможность осуществить платеж.

Сайт МВД. На сайте bdr.mvs.gov.ua можно найти информацию о нарушениях, зафиксированных автоматически.

Применение "Штрафы ПДД" и Telegram-бот. Они позволяют проверять постановления и получать уведомления о новых начислениях.

Для поиска может потребоваться номерной знак автомобиля, данные владельца или реквизиты постановления. Точный список зависит от выбранного сервиса.

Как оплатить и не пропустить срок

Штрафы можно оплатить онлайн через доступные государственные сервисы, банковские приложения или по реквизитам постановления. В «Дії» предусмотрена оплата картой, Apple Pay или Google Pay. Также денежные средства принимают в банковских учреждениях.

Для отдельных постановлений за нарушения, зафиксированные автоматически, предусмотрена возможность оплатить 50% суммы, если внести денежные средства в течение 10 календарных дней после получения постановления. Общий срок оплаты составляет 30 дней от вступления постановления в законную силу. В отдельных случаях порядок может отличаться, поэтому следует проверить информацию в самом постановлении.

После перевода проверьте статус платежа. Если сведения не обновились, сверьте реквизиты и учтите, что межбанковский перевод может занять до трех дней.

Как не встретить мошенников

Проверяйте начисления только через официальные ресурсы. Не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений о срочной оплате и не вводите банковские данные на неизвестных сайтах. Если возникают сомнения, сверьте информацию через портал МВД или обратитесь в подразделение патрульной полиции.