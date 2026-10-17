Штрафы отражаются в приложении «Дія», Электронном кабинете водителя и специальных ресурсах МВД.
Где проверить штраф за нарушение ПДД
Водители могут воспользоваться несколькими официальными сервисами:
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"Дія". В приложении или на веб-портале можно просмотреть информацию о зафиксированных нарушениях и оплатить начисленную сумму.
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Электронный кабинет водителя. На портале доступны сведения об имеющихся постановлениях, в частности, уже оплачены, а также возможность осуществить платеж.
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Сайт МВД. На сайте bdr.mvs.gov.ua можно найти информацию о нарушениях, зафиксированных автоматически.
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Применение "Штрафы ПДД" и Telegram-бот. Они позволяют проверять постановления и получать уведомления о новых начислениях.
Для поиска может потребоваться номерной знак автомобиля, данные владельца или реквизиты постановления. Точный список зависит от выбранного сервиса.
Как оплатить и не пропустить срок
Штрафы можно оплатить онлайн через доступные государственные сервисы, банковские приложения или по реквизитам постановления. В «Дії» предусмотрена оплата картой, Apple Pay или Google Pay. Также денежные средства принимают в банковских учреждениях.
Для отдельных постановлений за нарушения, зафиксированные автоматически, предусмотрена возможность оплатить 50% суммы, если внести денежные средства в течение 10 календарных дней после получения постановления. Общий срок оплаты составляет 30 дней от вступления постановления в законную силу. В отдельных случаях порядок может отличаться, поэтому следует проверить информацию в самом постановлении.
После перевода проверьте статус платежа. Если сведения не обновились, сверьте реквизиты и учтите, что межбанковский перевод может занять до трех дней.
Как не встретить мошенников
Проверяйте начисления только через официальные ресурсы. Не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений о срочной оплате и не вводите банковские данные на неизвестных сайтах. Если возникают сомнения, сверьте информацию через портал МВД или обратитесь в подразделение патрульной полиции.