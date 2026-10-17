Штрафи за порушення правил дорожнього руху у 2026 році можна перевірити онлайн через державні сервіси.

Штрафи відображаються в застосунку «Дія», Електронному кабінеті водія та спеціальних ресурсах МВС.

Де перевірити штраф за порушення ПДР

Водії можуть скористатися кількома офіційними сервісами:

«Дія». У застосунку або на вебпорталі можна переглянути інформацію про зафіксовані порушення та сплатити нараховану суму.

Електронний кабінет водія. На порталі доступні відомості про наявні постанови, зокрема вже оплачені, а також можливість здійснити платіж.

Сайт МВС. На ресурсі bdr.mvs.gov.ua можна знайти інформацію про порушення, зафіксовані автоматично.

Застосунок «Штрафи ПДР» і Telegram-бот. Вони дають змогу перевіряти постанови та отримувати сповіщення про нові нарахування.

Для пошуку можуть знадобитися номерний знак автомобіля, дані власника або реквізити постанови. Точний перелік залежить від обраного сервісу.

Як оплатити та не пропустити строк

Штрафи можна сплатити онлайн через доступні державні сервіси, банківські застосунки або за реквізитами постанови. У «Дії» передбачена оплата карткою, Apple Pay чи Google Pay. Також кошти приймають у банківських установах.

Для окремих постанов за порушення, зафіксовані автоматично, передбачена можливість сплатити 50% суми, якщо внести кошти протягом 10 календарних днів від отримання постанови. Загальний строк оплати становить 30 днів від набрання постановою законної сили. В окремих випадках порядок може відрізнятися, тому варто перевірити інформацію в самій постанові.

Після переказу перевірте статус платежу. Якщо відомості не оновилися, звірте реквізити та врахуйте, що міжбанківський переказ може тривати до трьох днів.

Як не натрапити на шахраїв

Перевіряйте нарахування лише через офіційні ресурси. Не переходьте за сумнівними посиланнями з повідомлень про термінову оплату та не вводьте банківські дані на невідомих сайтах. Якщо виникають сумніви, звірте інформацію через портал МВС або зверніться до підрозділу патрульної поліції.