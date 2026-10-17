Дефіцит овочів в Україні опинився в центрі уваги після різкого стрибка цін на молоду картоплю в Києві.

Дефіцит овочів поки не підтверджується загальнонаціональною статистикою, однак покупці вже помітили суттєву різницю у вартості продукції на ринках і в супермаркетах.

На столичному ринку «Столичний» за шість днів кілограм молодої картоплі подорожчав із 20 до 60 грн. Водночас звичайний коренеплід коштує значно дешевше. За даними Міністерства аграрної політики, середнє зростання цін на картоплю по країні становило лише 2%.

Чому молода картопля коштує 60 гривень

За даними ринку «Столичний», 7 жовтня середня вартість молодої картоплі становила 20 грн за кілограм. Уже 13 жовтня ціна сягнула 60 грн. Це на 200% більше за шість днів. У продавців цінники коливаються від 50 до 80 грн.

Для порівняння, звичайна картопля на цьому майданчику коштує близько 12 грн за кілограм. Пропозиції 12 жовтня перебували в межах 10–13 грн.

Інші дані наводить портал «Мінфін». За його моніторингом супермаркетів, у першій половині жовтня ціна звичайної картоплі зросла приблизно з 16 до 18,6 грн за кілограм. Проте ця вибірка охоплює обмежену кількість торговельних мереж і не відображає середньої вартості по всій країні.

Розбіжності пояснюються різними методами збору даних. Ціни на молодий урожай, оптові пропозиції та продукцію в супермаркетах не можна порівнювати без урахування цих відмінностей.

Чи загрожує Україні нестача картоплі

Поточне подорожчання не свідчить про загальнонаціональний дефіцит. 14 вересня міністр аграрної політики Тарас Висоцький прогнозував, що у 2026 році в Україні зберуть близько 12,5 млн тонн картоплі. За його оцінкою, цього вистачить для забезпечення внутрішніх потреб.

Щороку українці споживають як харчовий продукт приблизно 2–2,5 млн тонн. Решту використовують переважно для посадки та на корм тваринам. Близько 400 спеціалізованих підприємств вирощують картоплю на орієнтовно 60 тис. гектарів. Значну частину врожаю також збирають у домогосподарствах.

Що буде з цінами до зими

Дефіцит овочів не є єдиним чинником, який впливає на вартість продукції. Наприкінці сезону пропозиція молодої картоплі скорочується, тому навіть невеликі зміни обсягів поставок можуть спричинити помітне подорожчання.

На цінники також впливають сортування, пакування, перевезення та зберігання. Додаткові витрати створюють перебої з електропостачанням і подорожчання логістики.

До зими вартість залежатиме від обсягів нового врожаю, який надійде у продаж, і кількості продукції, закладеної у сховища. Масові поставки можуть стримувати зростання цін. Пізніше на кінцеву вартість сильніше впливатимуть витрати на зберігання та транспортування.

Тож різке подорожчання молодої картоплі на окремому ринку ще не означає, що країні загрожує нестача цього продукту. Для оцінки ситуації важливо стежити за загальнонаціональними показниками та змінами вартості звичайної картоплі в різних каналах продажу.



Джерело: УНН