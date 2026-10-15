Українські родини, чиї діти у 2026 році вперше пішли до першого класу, ще можуть оформити державну виплату «Пакунок школяра». Одноразова допомога становить 5000 гривень, а подати заяву потрібно встигнути до 1 листопада 2026 року.

Грошова допомога в Україні стосується і родин зі школярами — батьки дітей, які у 2026 році вперше пішли до першого класу, ще можуть оформити державну виплату за програмою «Пакунок школяра». На підготовку дитини до навчання держава надає одноразово 5000 гривень.

Як повідомляє UAportal, прийом документів триватиме до 1 листопада 2026 року. Батькам, які ще не подали заяву, варто перевірити своє право на виплату та встигнути оформити її у визначений термін.

Хто має право на виплату 5000 гривень

Допомогу може оформити один із батьків або законний представник дитини, яка у 2026 році вперше розпочала навчання в першому класі українського закладу загальної середньої освіти. Програма покликана частково компенсувати витрати сімей на підготовку дітей до школи.

Важливо: кошти мають цільове призначення. Це не універсальна виплата, яку можна витратити на будь-які потреби, — гроші дозволено спрямувати лише на придбання товарів, передбачених умовами програми.

На що можна витратити гроші

Виплату в розмірі 5000 гривень використовують для безготівкової оплати товарів, необхідних для навчання першокласника. За ці кошти дозволено придбати:

шкільне приладдя та канцелярські товари;

зошити, ручки, олівці та інші навчальні матеріали;

книжки й навчальну літературу;

одяг для школи;

дитяче взуття.

Оплата здійснюється виключно безготівково, а торговельний заклад має підтримувати відповідні категорії платежів.

Як оформити «Пакунок школяра» через «Дію»

Найшвидший спосіб подати заяву — онлайн через застосунок «Дія». Для цього відкрийте розділ «Сервіси», оберіть «Допомога від держави», а потім — «Пакунок школяра». Далі потрібно вибрати дитину, на яку оформлюється виплата, і обрати «Дія.Картку» або відкрити її, якщо вона ще не оформлена.

Перед підписанням заяви за допомогою «Дія.Підпису» слід перевірити зазначені дані. Для подання електронної заяви в застосунку мають бути ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Як отримати допомогу без смартфона

Якщо скористатися «Дією» немає можливості, батьки можуть подати заяву особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Під час звернення потрібно надати письмову заяву та документ, що посвідчує особу. За наявності також подають РНОКПП, а законні представники дитини за потреби підтверджують свої повноваження відповідними документами.

Що робити сім'ям, які перебувають за кордоном

Для родин, які тимчасово перебувають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, діють окремі умови отримання допомоги. Для окремих категорій сімей кошти можуть бути доступними після повернення на підконтрольну Україні територію та виконання встановлених умов.

Останній день подання заяв за програмою «Пакунок школяра» — 1 листопада 2026 року. Оформити виплату можна через застосунок «Дія» або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

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