У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування двох соціальних послуг для батьків — допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами і виплати по догляду за дитиною до року. Рішення про призначення обіцяють ухвалювати за три робочі дні.

Грошові виплати для сімей в Україні дедалі частіше оформлюють онлайн — у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування двох нових соціальних послуг для батьків. Ідеться про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також про виплату по догляду за дитиною до досягнення нею одного року.

Про запуск пілоту повідомили на Урядовому порталі. До тестування вже долучилися близько 400 жінок, які заздалегідь зареєструвалися для участі. Якщо сервіси відпрацюють успішно, скористатися ними зможуть усі користувачі "Дії".

Як працюватиме оформлення виплат

Перед запуском бета-тесту Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації завершили альфа-тестування. На цьому етапі технічні команди перевірили весь алгоритм — від подання заяви до підготовки рішення про призначення допомоги.

Процес оформлення має бути максимально автоматизованим. "Дія" та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) самостійно отримуватимуть необхідні дані, а їхню достовірність перевірятимуть через державні реєстри.

Після завершення перевірок система автоматично формуватиме проєкт рішення — про призначення виплати або про відмову в ній.

Скільки чекати на рішення

Фінальну перевірку та погодження рішення здійснюватиме працівник Пенсійного фонду України. Відповідно до затвердженого порядку, заяву мають розглянути протягом трьох робочих днів.

Очікується, що така модель скоротить час між поданням заяви, призначенням допомоги та фактичним отриманням коштів.

Що зміниться для батьків

Поки що послуга доступна лише учасницям бета-тестування. Після завершення перевірки нею зможуть скористатися всі користувачі "Дії", які оформлюють допомогу по вагітності та пологах або виплату по догляду за дитиною до року.

Крім того, найближчим часом планують розпочати бета-тестування ще однієї послуги — допомоги для працюючих батьків "єЯсла".

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