В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование двух социальных услуг для родителей — помощи в связи с беременностью и родами и выплаты по уходу за ребенком до года. Решение о назначении обещают принимать за три рабочих дня.

Денежные выплаты для семей в Украине все чаще оформляют онлайн — в приложении "Дія" стартовало бета-тестирование двух новых социальных услуг для родителей. Речь идет о помощи в связи с беременностью и родами, а также о выплате по уходу за ребенком до достижения им одного года.

О запуске пилота сообщили на Правительственном портале. К тестированию уже присоединились около 400 женщин, которые заранее зарегистрировались для участия. Если сервисы отработают успешно, ими смогут воспользоваться все пользователи "Дії".

Как будет проходить оформление выплат

Перед запуском бета-теста Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации завершили альфа-тестирование. На этом этапе технические команды проверили весь алгоритм — от подачи заявления до подготовки решения о назначении помощи.

Процесс оформления должен быть максимально автоматизированным. "Дія" и Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС) будут самостоятельно получать необходимые данные, а их достоверность будут проверять через государственные реестры.

После завершения проверок система будет автоматически формировать проект решения — о назначении выплаты или об отказе в ней.

Сколько ждать решения

Финальную проверку и согласование решения будет осуществлять работник Пенсионного фонда Украины. Согласно утвержденному порядку, заявление должны рассмотреть в течение трех рабочих дней.

Ожидается, что такая модель сократит время между подачей заявления, назначением помощи и фактическим получением средств.

Что изменится для родителей

Пока услуга доступна только участницам бета-тестирования. После завершения проверки ею смогут воспользоваться все пользователи "Дії", которые оформляют помощь по беременности и родам или выплату по уходу за ребенком до года.

Кроме того, в ближайшее время планируют начать бета-тестирование еще одной услуги — помощи для работающих родителей "єЯсла".

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