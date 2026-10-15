Украинские семьи, чьи дети в 2026 году впервые пошли в первый класс, еще могут оформить государственную выплату «Пакет школьника». Единоразовая помощь составляет 5000 гривен, а подать заявление нужно успеть до 1 ноября 2026 года.

Денежная помощь в Украине касается и семей со школьниками — родители детей, которые в 2026 году впервые пошли в первый класс, еще могут оформить государственную выплату по программе «Пакет школьника». На подготовку ребенка к учебе государство предоставляет единоразово 5000 гривен.

Как сообщает UAportal, прием документов продлится до 1 ноября 2026 года. Родителям, которые еще не подали заявление, стоит проверить свое право на выплату и успеть оформить ее в установленный срок.

Кто имеет право на выплату 5000 гривен

Помощь может оформить один из родителей или законный представитель ребенка, который в 2026 году впервые начал обучение в первом классе украинского учреждения общего среднего образования. Программа призвана частично компенсировать расходы семей на подготовку детей к школе.

Важно: средства имеют целевое назначение. Это не универсальная выплата, которую можно потратить на любые нужды, — деньги разрешено направить только на приобретение товаров, предусмотренных условиями программы.

На что можно потратить деньги

Выплату в размере 5000 гривен используют для безналичной оплаты товаров, необходимых для учебы первоклассника. На эти средства разрешено приобрести:

школьные принадлежности и канцелярские товары;

тетради, ручки, карандаши и другие учебные материалы;

книги и учебную литературу;

одежду для школы;

детскую обувь.

Оплата осуществляется исключительно безналично, а торговое заведение должно поддерживать соответствующие категории платежей.

Как оформить «Пакет школьника» через «Дію»

Самый быстрый способ подать заявление — онлайн через приложение «Дія». Для этого откройте раздел «Сервіси», выберите «Допомога від держави», а затем — «Пакунок школяра». Далее нужно выбрать ребенка, на которого оформляется выплата, и выбрать «Дія.Картку» или открыть ее, если она еще не оформлена.

Перед подписанием заявления с помощью «Дія.Підпису» следует проверить указанные данные. Для подачи электронного заявления в приложении должны быть ID-карта или загранпаспорт, а также верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Как получить помощь без смартфона

Если воспользоваться «Дією» нет возможности, родители могут подать заявление лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. При обращении нужно предоставить письменное заявление и документ, удостоверяющий личность. При наличии также подают РНОКПП, а законные представители ребенка при необходимости подтверждают свои полномочия соответствующими документами.

Что делать семьям, которые находятся за границей

Для семей, которые временно находятся за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, действуют отдельные условия получения помощи. Для отдельных категорий семей средства могут быть доступны после возвращения на подконтрольную Украине территорию и выполнения установленных условий.

Последний день подачи заявлений по программе «Пакет школьника» — 1 ноября 2026 года. Оформить выплату можно через приложение «Дія» или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

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