Субота, 17 жовтня, обіцяє бути днем протистояння двох енергій – миру та конфлікту. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com. Хтось зіткнеться з чужими суперечками, а хтось стане тим, хто зможе їх погасити. Головне завдання дня – не дати чужій напрузі перетворитися на власну біду і зберегти внутрішню рівновагу.

Овен

День обіцяє бути мирним, але є ризик, що хтось із сильними поглядами та мстивими намірами спробує втягнути вас у бійку, яка вас насправді не стосується. Тримайте капелюх міцніше та звіряйте свої дії з внутрішнім голосом – лише так ви уникнете чужої війни.

Телець

Ваше гасло дня – «я ж казала/казав». Ви здатні побачити наслідки чиїхось вчинків заздалегідь, і сьогодні ці наслідки можуть проявитися найяскравіше. Утримайтесь від спокуси нагадати про це іншим – краще використайте інтуїцію, щоб знайти найкраще рішення і діяти на випередження, поки ситуація не вийшла з-під контролю.

Близнюки

Ви точно знаєте, як правильно вчинити, але втілити це в життя сьогодні буде непросто. Долучайтесь активно до подій, висловлюйте свою позицію, але не прив’язуйтесь надто сильно до результату – якщо щось піде не за планом, не варто засмучуватися. Незалежність сьогодні – ваша головна чеснота.

Рак

Стежте, щоб ваша думка не загубилася в метушні дня. Ваші слова можуть не збігатися з тим, що хочуть почути інші, але не сприймайте це особисто. У вас є рідкісний дар бачити те, чого не помічають інші, – плекайте цю здатність, а не знецінюйте її.

Лев

Сьогодні у вас два шляхи: зануритися в чужий конфлікт із головою або триматися осторонь. Навколо формуються два табори, готові до протистояння, але є й м’який, гармонійний варіант розвитку подій. Вам буде непросто стримати власну войовничу натуру, та варто спробувати.

Діва

Є шанс стати тим самим миротворцем, який заспокоїть усіх навколо. Використайте свою любов до краси та гармонії, щоб надихнути людей відкласти суперечки й зосередитися на позитиві. Сьогодні, коли емоції розпалені, великодушність і прийняття інших – найкраща стратегія.

Терези

Ваша унікальна здатність знаходити спільну мову з різними людьми стане сьогодні справжнім містком між ворогуючими сторонами. Не дайте розмові застрягти на одному болючому питанні, а якщо хтось зірветься на крик – зупиніть це одразу. Не бійтеся взяти на себе роль лідера.

Скорпіон

День може здаватися суцільним тиском з усіх боків, та вже завтра стане легше. Може з’явитися відчуття самотності, хоч насправді поруч є люди, які вас підтримують. Якась обставина покличе вас до рішучих дій – тримайте руку на пульсі подій, щоб ухвалювати зважені рішення.

Стрілець

Спробуйте піднятися над напругою та гострими кутами дня, Стрільцю. Не опускайтесь до чужого рівня – дійте з гідністю та впевненістю. Негатив краще не ігнорувати, а розглянути відкрито, щойно він з’явиться. Не тягніть за собою старі образи – час рухатися вперед.

Козеріг

Є спокуса втекти від метушні дня у шопінг, і це непогана ідея. Тримайтеся ближче до партнерів і союзників, які поділяють ваші погляди, та зводьте суперечки до мінімуму. Напруги у світі й так вистачає – не варто додавати власних конфліктів до загальної картини.

Водолій

Настрій сьогодні має бути доволі гарним, хоча хтось спробує похитнути ваш позитив. Не дозволяйте чужим сваркам тягнути вас униз – займіть вищу позицію, і перевага буде на вашому боці. Саме мирна натура допоможе зрівноважити агресію навколо.

Риби

Сьогодні у вас буде багато матеріалу для роздумів, енергії та думок вистачить з надлишком. Ваші слова звучатимуть особливо вагомо, адже люди прагнутимуть докопатися до істини. Спрямуйте зусилля на мир і співпрацю між групами – допоможіть іншим рухатися до спільної мети.