Пенсійний фонд України роз'яснив, чи зараховують роботу за кордоном до страхового стажу. Іноземний стаж можуть врахувати, але на розмір української пенсії він зазвичай не впливає.

Довідка про доходи може збільшити пенсію — але лише коли йдеться про український заробіток. Робота за кордоном на розмір української пенсії зазвичай не впливає, пояснили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Роз'яснення стосується ситуацій, коли людина частину стажу напрацювала в іншій країні. Усе залежить від того, чи уклала Україна з цією державою міжнародну угоду про пенсійне забезпечення.

Коли іноземний стаж враховують

Питання регулюють закони про пенсійне страхування, постанова Кабміну № 562 та міжнародні договори. Якщо з країною, де працювала людина, є угода, стаж зараховують за її умовами.

Найчастіше діє пропорційний принцип: кожна держава призначає та виплачує пенсію за стаж, набутий на її території. Тож людина може претендувати на окремі виплати одразу від кількох країн.

Якщо угоди немає, підтверджений іноземний стаж зараховують лише для того, щоб вистачило років страхового стажу в Україні. Права на іноземну пенсію він не створює.

Що це дає на практиці

Уявімо: людина пропрацювала в Україні 25 років і ще 8 — за кордоном. Якщо для пенсії потрібно 33 роки стажу, підтверджені іноземні періоди закриють цю вимогу. Проте розмір виплати не зросте.

Причина в тому, що без окремого порядку в угоді заробіток за кордоном не додають до українського, з якого рахують пенсію.

Які документи потрібні

Щоб підтвердити іноземний стаж, можуть знадобитися документи від компетентного органу іншої країни про періоди роботи, а також трудові договори, довідки роботодавця, розрахункові листи та декларації про доходи. Конкретний перелік залежить від країни, періоду й порядку зарахування.

Іноземні документи іноді потребують легалізації, якщо договір не передбачає іншого. Якщо паперів немає або вони неповні, територіальний орган ПФУ може звернутися до іноземних органів через МЗС, однак позитивний результат не гарантований.

Підтвердження з іншої країни можуть тривати довго, тому документи краще перевіряти заздалегідь, а не в день подання заяви. Остаточні умови зарахування стажу залежать від законодавства, міжнародних угод і документів конкретної людини.

Перед оформленням варто з'ясувати, чи зарахують іноземний стаж для права на пенсію та як це вплине на розрахунок саме у вашому випадку. У 2026 році пенсії зросли, але до реального прожиткового мінімуму українцям ще далеко: виплати в рази менші за фактичні витрати.

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