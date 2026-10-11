Докупити страховий стаж для пенсії в Україні можна офіційно — механізм добровільної сплати внесків дозволяє тим, кому бракує стажу, наблизити дату виходу на пенсію. У 2026 році внески можна сплачувати як за майбутні періоди, так і одноразово за минулі роки, коли їх не сплачували.
Про таку можливість нагадує видання "На пенсії". Скористатися нею можуть, зокрема, особи від 16 років, які не належать до застрахованих осіб. Головне — заздалегідь порахувати, скільки саме стажу бракує і як це вплине на дату призначення пенсії.
Скільки коштує місяць страхового стажу
Вартість внеску прив'язана до мінімальної зарплати. У 2026 році вона становить 8 647 грн, а мінімальний страховий внесок — це 22% від цієї суми, тобто 1 902,34 грн на місяць.
Якщо добровільно сплачувати внески за поточні або майбутні періоди, один рік стажу обійдеться в 22 828,08 грн. Інша справа — періоди, за які внески раніше не сплачувалися: тут застосовують коефіцієнт 2, тож ціни вдвічі вищі:
- один місяць минулого стажу — 3 804,68 грн;
- рік стажу — 45 656,16 грн;
- два роки — близько 91,3 тис. грн;
- три роки — понад 136,9 тис. грн.
Скільки стажу потрібно для пенсії
Вимоги до страхового стажу залежать від віку, в якому людина планує оформити пенсію. У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу.
Якщо такої кількості немає, право на пенсію за віком виникає пізніше: у 63 роки — за наявності від 23 років стажу, а в 65 років — щонайменше 15 років. Саме тому докупівля одного-двох років може позбавити від необхідності чекати кілька додаткових років.
Коли докупівля стажу вигідна
Найочевидніша вигода — для людей, яким бракує відносно небагато: одного-двох років. У такому разі одноразова сплата наближає дату призначення пенсії, і витрати окупаються швидше.
Якщо ж потрібно компенсувати три і більше років, сума швидко зростає, і тоді вигідніше продовжити офіційно працювати та набувати стаж за рахунок звичайної сплати ЄСВ. Універсального рішення немає: варто врахувати вік, наявний стаж і прогнозований розмір майбутньої виплати.
Як оформити добровільну сплату внесків
Оформити добровільну участь можна дистанційно — через електронні сервіси Пенсійного фонду України або портал "Дія". Альтернатива — особисто звернутися до територіального органу Державної податкової служби.
Перед оплатою варто перевірити власний страховий стаж і можливу дату виходу на пенсію за допомогою сервісів Пенсійного фонду, щоб точно розрахувати, скільки саме місяців потрібно докупити.
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