Українці, яким не вистачає страхового стажу для вчасного виходу на пенсію, можуть його докупити. У 2026 році місяць стажу коштує 1 902,34 грн, а одноразова сплата за минулі роки обійдеться удвічі дорожче.

Докупити страховий стаж для пенсії в Україні можна офіційно — механізм добровільної сплати внесків дозволяє тим, кому бракує стажу, наблизити дату виходу на пенсію. У 2026 році внески можна сплачувати як за майбутні періоди, так і одноразово за минулі роки, коли їх не сплачували.

Про таку можливість нагадує видання "На пенсії". Скористатися нею можуть, зокрема, особи від 16 років, які не належать до застрахованих осіб. Головне — заздалегідь порахувати, скільки саме стажу бракує і як це вплине на дату призначення пенсії.

Скільки коштує місяць страхового стажу

Вартість внеску прив'язана до мінімальної зарплати. У 2026 році вона становить 8 647 грн, а мінімальний страховий внесок — це 22% від цієї суми, тобто 1 902,34 грн на місяць.

Якщо добровільно сплачувати внески за поточні або майбутні періоди, один рік стажу обійдеться в 22 828,08 грн. Інша справа — періоди, за які внески раніше не сплачувалися: тут застосовують коефіцієнт 2, тож ціни вдвічі вищі:

один місяць минулого стажу — 3 804,68 грн;

рік стажу — 45 656,16 грн;

два роки — близько 91,3 тис. грн;

три роки — понад 136,9 тис. грн.

Скільки стажу потрібно для пенсії

Вимоги до страхового стажу залежать від віку, в якому людина планує оформити пенсію. У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу.

Якщо такої кількості немає, право на пенсію за віком виникає пізніше: у 63 роки — за наявності від 23 років стажу, а в 65 років — щонайменше 15 років. Саме тому докупівля одного-двох років може позбавити від необхідності чекати кілька додаткових років.

Коли докупівля стажу вигідна

Найочевидніша вигода — для людей, яким бракує відносно небагато: одного-двох років. У такому разі одноразова сплата наближає дату призначення пенсії, і витрати окупаються швидше.

Якщо ж потрібно компенсувати три і більше років, сума швидко зростає, і тоді вигідніше продовжити офіційно працювати та набувати стаж за рахунок звичайної сплати ЄСВ. Універсального рішення немає: варто врахувати вік, наявний стаж і прогнозований розмір майбутньої виплати.

Як оформити добровільну сплату внесків

Оформити добровільну участь можна дистанційно — через електронні сервіси Пенсійного фонду України або портал "Дія". Альтернатива — особисто звернутися до територіального органу Державної податкової служби.

Перед оплатою варто перевірити власний страховий стаж і можливу дату виходу на пенсію за допомогою сервісів Пенсійного фонду, щоб точно розрахувати, скільки саме місяців потрібно докупити.

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