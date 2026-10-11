Украинцы, которым не хватает страхового стажа для своевременного выхода на пенсию, могут его докупить. В 2026 году месяц стажа стоит 1 902,34 грн, а единоразовая оплата за прошлые годы обойдется вдвое дороже.

Докупить страховой стаж для пенсии в Украине можно официально — механизм добровольной уплаты взносов позволяет тем, кому не хватает стажа, приблизить дату выхода на пенсию. В 2026 году взносы можно уплачивать как за будущие периоды, так и единоразово за прошлые годы, когда их не платили.

О такой возможности напоминает издание "На пенсии". Воспользоваться ею могут, в частности, лица от 16 лет, которые не относятся к застрахованным лицам. Главное — заранее посчитать, сколько именно стажа не хватает и как это повлияет на дату назначения пенсии.

Сколько стоит месяц страхового стажа

Стоимость взноса привязана к минимальной зарплате. В 2026 году она составляет 8 647 грн, а минимальный страховой взнос — это 22% от этой суммы, то есть 1 902,34 грн в месяц.

Если добровольно платить взносы за текущие или будущие периоды, один год стажа обойдется в 22 828,08 грн. Другое дело — периоды, за которые взносы ранее не платили: здесь применяют коэффициент 2, поэтому цены вдвое выше:

один месяц прошлого стажа — 3 804,68 грн;

год стажа — 45 656,16 грн;

два года — около 91,3 тыс. грн;

три года — более 136,9 тыс. грн.

Сколько стажа нужно для пенсии

Требования к страховому стажу зависят от возраста, в котором человек планирует оформить пенсию. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 33 лет стажа.

Если такого количества нет, право на пенсию по возрасту возникает позже: в 63 года — при наличии от 23 лет стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет. Именно поэтому докупка одного-двух лет может избавить от необходимости ждать несколько дополнительных лет.

Когда докупка стажа выгодна

Наиболее очевидная выгода — для людей, которым не хватает относительно немного: одного-двух лет. В таком случае единоразовая уплата приближает дату назначения пенсии, и расходы окупаются быстрее.

Если же нужно компенсировать три и более лет, сумма быстро растет, и тогда выгоднее продолжить официально работать и набирать стаж за счет обычной уплаты ЕСВ. Универсального решения нет: стоит учесть возраст, имеющийся стаж и прогнозируемый размер будущей выплаты.

Как оформить добровольную уплату взносов

Оформить добровольное участие можно дистанционно — через электронные сервисы Пенсионного фонда Украины или портал "Дія". Альтернатива — лично обратиться в территориальный орган Государственной налоговой службы.

Перед оплатой стоит проверить собственный страховой стаж и возможную дату выхода на пенсию с помощью сервисов Пенсионного фонда, чтобы точно рассчитать, сколько именно месяцев нужно докупить.

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