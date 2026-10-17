Пенсионный фонд Украины разъяснил, засчитывают ли работу за границей в страховой стаж. Иностранный стаж могут учесть, но на размер украинской пенсии он обычно не влияет.

Справка о доходах может увеличить пенсию — но только когда речь идет об украинском заработке. Работа за границей на размер украинской пенсии обычно не влияет, пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Разъяснение касается ситуаций, когда человек часть стажа заработал в другой стране. Все зависит от того, заключила ли Украина с этим государством международное соглашение о пенсионном обеспечении.

Когда иностранный стаж учитывают

Вопрос регулируют законы о пенсионном страховании, постановление Кабмина № 562 и международные договоры. Если со страной, где работал человек, есть соглашение, стаж засчитывают по его условиям.

Чаще всего действует пропорциональный принцип: каждое государство назначает и выплачивает пенсию за стаж, приобретенный на его территории. Поэтому человек может претендовать на отдельные выплаты сразу от нескольких стран.

Если соглашения нет, подтвержденный иностранный стаж засчитывают только для того, чтобы хватило лет страхового стажа в Украине. Права на иностранную пенсию он не создает.

Что это дает на практике

Представим: человек проработал в Украине 25 лет и еще 8 — за границей. Если для пенсии нужно 33 года стажа, подтвержденные иностранные периоды закроют это требование. Однако размер выплаты не вырастет.

Причина в том, что без отдельного порядка в соглашении заработок за границей не прибавляют к украинскому, из которого считают пенсию.

Какие документы нужны

Чтобы подтвердить иностранный стаж, могут понадобиться документы компетентного органа другой страны о периодах работы, а также трудовые договоры, справки работодателя, расчетные листы и декларации о доходах. Конкретный перечень зависит от страны, периода и порядка зачисления.

Иностранные документы иногда требуют легализации, если договор не предусматривает иного. Если бумаг нет или они неполные, территориальный орган ПФУ может обратиться в иностранные органы через МИД, однако положительный результат не гарантирован.

Подтверждение из другой страны может длиться долго, поэтому документы лучше проверять заранее, а не в день подачи заявления. Окончательные условия зачисления стажа зависят от законодательства, международных соглашений и документов конкретного человека.

Перед оформлением стоит выяснить, засчитают ли иностранный стаж для права на пенсию и как это повлияет на расчет именно в вашем случае. В 2026 году пенсии выросли, но до реального прожиточного минимума украинцам пока далеко: выплаты в разы меньше фактических расходов.

Ранее Politeka сообщала, пенсионный стаж подтвердят без трудовой книжки: Кабмин расширил перечень документов.

Также Politeka сообщала, докупить страховой стаж: месяц стоит 1 902 грн, а за прошлые годы — 3 805 грн.

Как сообщала Politeka, работающим пенсионерам пересчитают пенсию за 24 месяца стажа: повышение — после увольнения.