Уряд спростив підтвердження страхового стажу для людей, які втратили трудову книжку або записи в ній, зокрема внаслідок війни.

Перерахунок пенсії за страховий стаж тепер стане простішим — Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке допоможе громадянам підтвердити періоди роботи навіть тоді, коли трудової книжки немає або потрібних записів у ній бракує. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Передусім відомості про стаж перевірятимуть у державних електронних реєстрах. Якщо потрібної інформації там не знайдуть, до уваги візьмуть трудову книжку та інші наявні документи, а їхній перелік суттєво розширили.

Зміни особливо важливі для людей, які втратили документи через бойові дії, окупацію або знищення архівів. Саме ці категорії найчастіше стикаються з тим, що звичних паперів на руках більше немає.

Як підтвердити стаж, якщо документи втрачені

Якщо людина взагалі не має документів, що засвідчують трудову діяльність, або вони не збереглися, стаж можна буде встановити за показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із нею. У пошуку таких свідків допомагатиме Пенсійний фонд України.

Окремий порядок передбачили для громадян, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій. Це саме стосується тих, чиї документи знищила війна.

Що робити, якщо трудової книжки немає

Мета ухваленого рішення — допомогти людям підтвердити періоди роботи навіть за відсутності звичних документів і не втратити право на пенсійне забезпечення через обставини, спричинені війною. Як повідомляє Finteco, порядок діє вже після затвердження урядом.

Для тих, кому бракує страхового стажу для вчасного виходу на пенсію, лишається також механізм добровільної сплати внесків — докупити рік стажу можна навіть за минулі періоди.

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