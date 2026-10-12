Правительство упростило подтверждение страхового стажа для людей, потерявших трудовую книжку или записи в ней, в том числе из-за войны.

Перерасчет пенсии за страховой стаж теперь станет проще — Кабинет министров Украины принял решение, которое поможет гражданам подтвердить периоды работы даже тогда, когда трудовой книжки нет или нужных записей в ней не хватает. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Прежде всего сведения о стаже будут проверять в государственных электронных реестрах. Если нужной информации там не найдут, примут во внимание трудовую книжку и другие имеющиеся документы, а их перечень существенно расширили.

Изменения особенно важны для людей, потерявших документы из-за боевых действий, оккупации или уничтожения архивов. Именно эти категории чаще всего сталкиваются с тем, что привычных бумаг на руках больше нет.

Как подтвердить стаж, если документы утеряны

Если у человека вообще нет документов, подтверждающих трудовую деятельность, или они не сохранились, стаж можно будет установить по показаниям не менее двух свидетелей, которые работали вместе с ним. В поиске таких свидетелей будет помогать Пенсионный фонд Украины.

Отдельный порядок предусмотрели для граждан, работавших на предприятиях на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий. То же касается тех, чьи документы уничтожила война.

Что делать, если трудовой книжки нет

Цель принятого решения — помочь людям подтвердить периоды работы даже при отсутствии привычных документов и не потерять право на пенсионное обеспечение из-за обстоятельств, вызванных войной. Как сообщает Finteco, порядок действует уже после утверждения правительством.

Для тех, кому не хватает страхового стажа для своевременного выхода на пенсию, остается и механизм добровольной уплаты взносов — докупить год стажа можно даже за прошлые периоды.

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