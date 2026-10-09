Пенсія в Україні з 2027 року стане доступною у 60 років за умови більшого страхового стажу. Для цього пенсія вимагатиме вже щонайменше 34 роки стажу, тоді як у 2026-му достатньо 33 років.

Зміни передбачені законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Підвищення нормативу відбувається поступово. Остаточно його мають довести до 35 років у 2028 році.

Тобто для людини, яка планує завершити роботу у 60 років, кожен рік офіційної зайнятості стає важливішим. Наприклад, якщо трудова діяльність почалася у 22 роки без тривалих перерв, до 60-річчя можна накопичити близько 38 років страхового стажу.

Але така ситуація підходить не всім. Частина українців працює без офіційного оформлення. Зарплата «в конверті» не формує необхідний страховий стаж. На результат також вплинули втрати роботи через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну.

Якщо необхідної кількості років не вистачить, пенсія у 60 років буде недоступною. Тоді залишається можливість оформити її пізніше — у 63 або 65 років.





Для 63-річних вимога також поступово зростає. У 2026 році потрібно мати не менш як 23 роки стажу. У 2027-му показник збільшиться до 24 років, а у 2028-му становитиме 25 років.

Таким чином, пенсія у 2027 році залежатиме не лише від віку, а й від кількості офіційно накопичених років. Якщо стажу недостатньо, доведеться або продовжити працювати, або чекати на наступний віковий рубіж.

За чинними правилами, поступове підвищення вимог завершиться у 2028 році. Тоді для виходу на пенсію у 60 років знадобиться щонайменше 35 років страхового стажу.