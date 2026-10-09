Пенсия в Украине с 2027 года станет доступна в 60 лет при условии большего страхового стажа. Для этого пенсия потребует уже не менее 34 лет стажа, тогда как в 2026 году достаточно 33 лет.

Изменения предусмотрены законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Повышение норматива происходит постепенно. Окончательно его должно довести до 35 лет в 2028 году.

То есть для человека, который планирует завершить работу в 60 лет, каждый год официальной занятости становится важнее. К примеру, если трудовая деятельность началась в 22 года без длительных перерывов, к 60-летию можно накопить около 38 лет страхового стажа.

Но подобная ситуация подходит не всем. Часть жителей Украины работает без официального оформления. Зарплата "в конверте" не формирует необходимый страховой стаж. На результат также повлияли потери работы из-за пандемии коронавируса и полномасштабной войны.

Если необходимого количества лет не хватит, пенсия в 60 лет будет недоступна . Тогда остается возможность оформить ее позже – в 63 или 65 лет.





Для 63-летних требование также постепенно растет. В 2026 году нужно иметь не менее 23 лет стажа. В 2027-м показатель увеличится до 24 лет, а в 2028-м составит 25 лет.

Таким образом, пенсия в 2027 году будет зависеть не только от возраста, но и количества официально накопленных лет. Если стажа недостаточно, придется либо продолжить работать, либо ждать следующего возрастного рубежа.

По действующим правилам постепенное повышение требований завершится в 2028 году. Тогда для ухода на пенсию в 60 лет понадобится не менее 35 лет страхового стажа.