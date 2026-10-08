Місяць пропущеного стажу у 2026 році обійдеться щонайменше в 3804,68 грн, а повний рік — у 45 656,16 грн. Перед оплатою варто перевірити, чи справді це прискорить вихід на пенсію.

Пенсія в Україні залежить і від тривалості стажу, і від сплачених внесків — тож тим, кому не вистачає років для виходу на виплату, держава дозволяє їх докупити. За правилами Пенсійного фонду, одноразово можна сплатити внески за періоди, коли людина офіційно не працювала і не була застрахована.

У 2026 році такий місяць коштуватиме мінімум 3804,68 грн, а повний рік — 45 656,16 грн. Методика проста: внесок за кожен пропущений місяць не може бути меншим за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на два.

Мінімальна зарплата у 2026 році становить 8647 грн. Звичайний мінімальний страховий внесок дорівнює 22% від цієї суми — це 1902,34 грн на місяць. При оплаті минулих періодів застосовують подвійний розмір: 1902,34 × 2 = 3804,68 грн.

Скільки коштують один, два і п’ять років стажу

Важливий нюанс: сума залежить не від розміру мінімальної зарплати у тому пропущеному році, а від показника, чинного саме на момент укладення договору. Тобто усі пропущені місяці рахують за чинним тарифом 2026 року.

Повний рік стажу у 2026 році коштує 45 656,16 грн, два роки — вдвічі більше, а за п’ять пропущених років доведеться викласти 228 280,80 грн. Це суттєві гроші, тому ПФУ радить перед оплатою перевірити, чи справді це допоможе вийти на пенсію раніше.

Чому рік стажу іноді коштує вдвічі дешевше

Тут важливо не плутати дві різні речі: докупівлю пропущених періодів і добровільні внески за поточні місяці. Щоб у 2026 році зарахували один повний поточний місяць, достатньо сплатити 1902,34 грн.

Якщо робити такі внески протягом року, загальна сума становитиме лише 22 828,08 грн. Але закрити за цією ціною рік, уже пропущений у минулому, не можна — для нього діє подвійний тариф 45 656,16 грн.

Які періоди дозволяють докупити

Одноразову сплату можна оформити лише за місяці після 1 січня 2004 року, коли людина не підлягала обов’язковому державному соціальному страхуванню. Періоди роботи до 2004 року купувати не потрібно — їх підтверджують трудовою книжкою та архівними довідками.

Тому спочатку варто перевірити свій стаж в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Може виявитись, що частина років просто не внесена до електронного реєстру і купувати нічого не треба.

Як оформити докупівлю стажу

Щоб докупити пропущені місяці, потрібно звернутися до податкового органу та укласти договір про добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні. Після укладення договору внески сплачуються на рахунки Пенсійного фонду.

Періоди роботи до 2004 року купувати не треба — їх підтверджують трудовою книжкою, архівними довідками та іншими документами. Тому перед будь-якою оплатою корисно звірити дані в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Кому купівля стажу може бути невигідною

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу. Ті, кому виповнюється 63 роки, можуть оформити пенсію за наявності від 23 до 32 років, а ті, кому 65 років, — за наявності від 15 до 22 років. Розмір необхідного стажу визначають на дату досягнення відповідного віку.

Тож платити десятки чи сотні тисяч гривень не завжди доцільно. Якщо людина продовжує офіційно працювати, необхідні місяці можна накопичити без окремої доплати. А п’ять років стажу за 228 280,80 грн за умовної пенсії у 4000 грн дорівнюють понад 57 місячним виплатам.

Варто пам'ятати й інше: доплата насамперед допомагає набути право на виплату, але не гарантує її високого розміру. Остаточна сума пенсії залежить від тривалості стажу та офіційної зарплати, з яко сплачували внески.

Раніше Politeka повідомляла, яку пенсію при 15 раках стажу в Україні нарахують за мінімалкою.