Месяц пропущенного стажа в 2026 году обойдется минимум в 3804,68 грн, а полный год — в 45 656,16 грн. Перед оплатой стоит проверить, действительно ли это ускорит выход на пенсию.

Пенсия в Украине зависит и от продолжительности стажа, и от уплаченных взносов — поэтому тем, кому не хватает лет для выхода на выплату, государство разрешает их докупить. По правилам Пенсионного фонда, единовременно можно уплатить взносы за периоды, когда человек официально не работал и не был застрахован.

В 2026 году такой месяц обойдется минимум в 3804,68 грн, а полный год — в 45 656,16 грн. Методика проста: взнос за каждый пропущенный месяц не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на два.

Минимальная зарплата в 2026 году составляет 8647 грн. Обычный минимальный страховой взнос равен 22% от этой суммы — это 1902,34 грн в месяц. При оплате прошлых периодов применяют двойной размер: 1902,34 × 2 = 3804,68 грн.

Сколько стоят один, два и пять лет стажа

Важный нюанс: сумма зависит не от размера минимальной зарплаты в том пропущенном году, а от показателя, действующего именно на момент заключения договора. То есть все пропущенные месяцы считают по действующему тарифу 2026 года.

Полный год стажа в 2026 году стоит 45 656,16 грн, два года — вдвое больше, а за пять пропущенных лет придется выложить 228 280,80 грн. Это существенные деньги, поэтому ПФУ советует перед оплатой проверить, действительно ли это поможет выйти на пенсию раньше.

Почему год стажа иногда стоит вдвое дешевле

Здесь важно не путать две разные вещи: докупку пропущенных периодов и добровольные взносы за текущие месяцы. Чтобы в 2026 году зачислили один полный текущий месяц, достаточно уплатить 1902,34 грн.

Если делать такие взносы в течение года, общая сумма составит всего 22 828,08 грн. Но закрыть по этой цене год, уже пропущенный в прошлом, нельзя — для него действует двойной тариф 45 656,16 грн.

Какие периоды разрешено докупить

Единовременную оплату можно оформить только за месяцы после 1 января 2004 года, когда человек не подлежал обязательному государственному соцстрахованию. Периоды работы до 2004 года покупать не нужно — их подтверждают трудовой книжкой и архивными справками.

Поэтому сначала стоит проверить свой стаж в личном кабинете на портале ПФУ. Может оказаться, что часть лет просто не внесена в электронный реестр и покупать ничего не нужно.

Как оформить докупку стажа

Чтобы докупить пропущенные месяцы, нужно обратиться в налоговый орган и заключить договор о добровольном участии в общеобязательном государственном соцстраховании. После заключения договора взносы уплачиваются на счета Пенсионного фонда.

Периоды работы до 2004 года покупать не нужно — их подтверждают трудовой книжкой, архивными справками и другими документами. Поэтому перед любой оплатой полезно сверить данные в личном кабинете на портале ПФУ.

Кому покупка стажа может быть невыгодной

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно как минимум 33 года стажа. Те, кому исполняется 63 года, могут оформить пенсию при наличии от 23 до 32 лет, а те, кому 65 лет, — при наличии от 15 до 22 лет. Размер необходимого стажа определяют на дату достижения соответствующего возраста.

Поэтому платить десятки или сотни тысяч гривен не всегда целесообразно. Если человек продолжает официально работать, необходимые месяцы можно накопить без отдельной доплаты. А пять лет стажа за 228 280,80 грн при условной пенсии 4000 грн равняются более чем 57 месячным выплатам.

Стоит помнить и другое: доплата прежде всего помогает получить право на выплату, но не гарантирует ее высокий размер. Итоговая сумма пенсии зависит от длительности стажа и официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы.

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