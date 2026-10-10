Працюючі пенсіонери можуть одночасно отримувати зарплату й пенсію, однак перерахунок виплат для них має особливості. Пенсійний фонд пояснив, за якої умови пенсію перерахують автоматично та які підвищення відкладають до звільнення.

Середня пенсія в Україні зросла до 7272 гривень, але працюючим пенсіонерам виплати перераховують за іншими правилами. Пенсійний фонд України пояснив, коли пенсію перерахують автоматично і які підвищення відкладають до звільнення.

Вихід на пенсію не означає обов'язкового припинення трудової діяльності. Українці можуть офіційно працювати й одночасно отримувати пенсію, однак працевлаштування впливає на порядок перерахунку виплат та отримання окремих доплат. Про особливості розрахунків для працюючих пенсіонерів пише видання «На Пенсії» з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Робота після пенсії: що зараховується до стажу

Якщо пенсіонер продовжує офіційно працювати, а роботодавець сплачує за нього страхові внески, цей період зараховується до страхового стажу. У подальшому це може вплинути на розмір пенсії під час чергового перерахунку.

У Пенсійному фонді зазначають: працюючим пенсіонерам пенсію можуть перерахувати автоматично. Однією з підстав є набуття щонайменше 24 місяців страхового стажу після призначення пенсії або попереднього перерахунку — тобто двох повних років страхового стажу.

Чекати накопичення повних двох років стажу завжди не потрібно. Право на перерахунок може виникнути й раніше, якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки. У такому випадку перерахунок можливий навіть за меншої кількості набутого стажу.

Під час перерахунку в окремих випадках можуть врахувати і заробіток, отриманий уже після виходу на пенсію. Такий дохід беруть до розрахунку лише тоді, коли це вигідніше для пенсіонера та дає кращий результат під час обчислення виплати.

Які підвищення відкладають до звільнення

Робота після виходу на пенсію має важливу особливість: частина перерахунків, які стосуються непрацюючих пенсіонерів, для працюючих відкладається. Зокрема, Пенсійний фонд не проводить працюючим пенсіонерам перерахунок у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Такі зміни застосовують лише після припинення роботи.

Наприклад, із 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 грн, а мінімальна зарплата зросла до 8647 грн. Зміна цих показників впливає на окремі пенсійні гарантії та доплати. Для працюючого пенсіонера відповідне підвищення одразу не застосовується лише через збільшення показників.

Після звільнення Пенсійний фонд проводить необхідний перерахунок уже з урахуванням статусу людини як непрацюючого пенсіонера. Одночасно може змінитися розмір доплати за понаднормативний страховий стаж, якщо вона залежить від прожиткового мінімуму.

Чи зменшують пенсію через працевлаштування

Сам факт офіційного працевлаштування не означає автоматичного відрахування частини пенсії. Людина може одночасно отримувати і заробітну плату, і призначену їй пенсійну виплату.

Що робити після працевлаштування або звільнення

Статус працюючого пенсіонера має значення для окремих доплат, підвищень і порядку їх перерахунку. Тому після працевлаштування або звільнення варто повідомити Пенсійний фонд України: подати заяву можна особисто в сервісному центрі ПФУ або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Після цього фонд проведе перерахунок з урахуванням актуального статусу людини.

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