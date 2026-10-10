Работающие пенсионеры могут одновременно получать зарплату и пенсию, однако перерасчет выплат для них имеет особенности. Пенсионный фонд объяснил, при каком условии пенсию пересчитают автоматически и какие повышения откладывают до увольнения.

Средняя пенсия в Украине выросла до 7272 гривен, однако работающим пенсионерам выплаты пересчитывают по другим правилам. Пенсионный фонд Украины объяснил, когда пенсию пересчитают автоматически и какие повышения откладывают до увольнения.

Выход на пенсию не означает обязательного прекращения трудовой деятельности. Украинцы могут официально работать и одновременно получать пенсию, однако трудоустройство влияет на порядок перерасчета выплат и получение отдельных доплат. Об особенностях расчетов для работающих пенсионеров пишет издание «На Пенсии» со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда Украины.

Работа после пенсии: что засчитывается в стаж

Если пенсионер продолжает официально работать, а работодатель уплачивает за него страховые взносы, этот период засчитывается в страховой стаж. В дальнейшем это может повлиять на размер пенсии при очередном перерасчете.

В Пенсионном фонде отмечают: работающим пенсионерам пенсию могут пересчитать автоматически. Одним из оснований является приобретение не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии или предыдущего перерасчета — то есть двух полных лет страхового стажа.

Ждать накопления полных двух лет стажа всегда не нужно. Право на перерасчет может возникнуть и раньше, если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года. В таком случае перерасчет возможен даже при меньшем количестве приобретенного стажа.

При перерасчете в отдельных случаях могут учесть и заработок, полученный уже после выхода на пенсию. Такой доход берут в расчет лишь тогда, когда это выгоднее для пенсионера и дает лучший результат при исчислении выплаты.

Какие повышения откладывают до увольнения

Работа после выхода на пенсию имеет важную особенность: часть перерасчетов, которые касаются неработающих пенсионеров, для работающих откладывается. В частности, Пенсионный фонд не проводит работающим пенсионерам перерасчет в связи с изменением прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Такие изменения применяют только после прекращения работы.

Например, с 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2595 грн, а минимальная зарплата выросла до 8647 грн. Изменение этих показателей влияет на отдельные пенсионные гарантии и доплаты. Для работающего пенсионера соответствующее повышение сразу не применяется лишь из-за увеличения показателей.

После увольнения Пенсионный фонд проводит необходимый перерасчет уже с учетом статуса человека как неработающего пенсионера. Одновременно может измениться размер доплаты за сверхнормативный страховой стаж, если она зависит от прожиточного минимума.

Уменьшают ли пенсию из-за трудоустройства

Сам факт официального трудоустройства не означает автоматического вычета части пенсии. Человек может одновременно получать и заработную плату, и назначенную ему пенсионную выплату.

Что делать после трудоустройства или увольнения

Статус работающего пенсионера имеет значение для отдельных доплат, повышений и порядка их перерасчета. Поэтому после трудоустройства или увольнения стоит сообщить Пенсионному фонду Украины: подать заявление можно лично в сервисном центре ПФУ или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. После этого фонд проведет перерасчет с учетом актуального статуса человека.

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