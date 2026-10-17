Військові, які не встигли використати відпустку, можуть отримати за неї грошову компенсацію, але виплата передбачена лише в конкретних випадках і залежить від розміру грошового забезпечення.

Боєві виплати для військових — лише частина гарантій, які держава зобов'язалася забезпечувати під час служби. Окрема стаття захисту стосується відпочинку: якщо військовослужбовець не використав щорічну відпустку, за неї можна отримати грошову компенсацію. Проте правила виплати суворіші, ніж здається на перший погляд.

Право на відпустку для військовослужбовців та порядок виплати компенсації за невикористані дні регулює закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Як пояснюють у Судово-юридичній газеті, ключове правило просте: отримати гроші замість відпочинку можна не завжди, а лише у визначених законом випадках.

У яких випадках виплатять компенсацію

Перший випадок — звільнення з військової служби. Саме тут компенсація працює в повному обсязі: військовослужбовцю, який звільняється, мають виплатити гроші за всі невикористані дні щорічної основної відпустки. Це стосується і поточного року, і попередніх років служби, якщо відпочинок так і не був наданий.

Другий випадок — невикористана частина відпустки за минулі роки в межах строку служби. Тобто якщо військовий рік за роком не міг повноцінно піти у відпустку і накопичив невикористані дні, за них також передбачена грошова компенсація. Це працює окремо від звичайної щорічної відпустки, яку командування зобов'язане надавати впродовж поточного року.

Як рахують суму виплати

Розмір компенсації прив'язаний до грошового забезпечення військовослужбовця. За основу беруть місячне грошове забезпечення, яке військовий отримує на момент виплати, і ділять на кількість календарних днів місяця. Отриману «вартість» одного дня множать на кількість невикористаних днів відпустки.

Оскільки грошове забезпечення складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавок за вислугу років та інших щомісячних виплат, підсумкова сума компенсації в кожного військового різна. Чим вища посада, звання і вислуга, тим більша сума за кожен невикористаний день.

Як оформити компенсацію

Компенсація за невикористану відпустку оформлюється через військову частину, в якій служить або з якої звільняється військовослужбовець. Підставою для нарахування є наказ командира частини. Для цього військовому варто подати рапорт, у якому зазначити підставу — звільнення або наявність невикористаних днів за минулі роки.

Виплата проводиться у складі грошового забезпечення: під час звільнення — разом із повним розрахунком, а за минулі роки — відповідно до наказу командування. Точні строки залежать від внутрішніх рішень частини, тож військовому варто звернутися до фінансової служби своєї військової частини для уточнення дати нарахування.

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