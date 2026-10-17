Мобілізація в Україні також вимагає від військовозобов’язаних своєчасно повідомляти про зміни в облікових даних, а сплата штрафу не звільняє від цього обов’язку.

У Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, за яких обставин людину можуть притягнути до відповідальності повторно.

Коли можуть призначити другий штраф

Якщо людина вже отримала стягнення за порушення правил військового обліку, це не означає, що надалі вона може ігнорувати встановлені вимоги.

За інформацією ТЦК, повторна відповідальність можлива, якщо протягом року після попереднього притягнення до адміністративної відповідальності людина вчиняє аналогічне порушення. Наприклад, знову не виконує вимоги щодо військового обліку.

Водночас сам факт несплати або наявності попереднього штрафу не означає автоматичного призначення нового. Для цього мають бути законні підстави.





Який розмір стягнення

Під час дії особливого періоду за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Конкретна сума залежить від обставин справи та застосованих норм законодавства. Тому в разі отримання постанови варто перевірити, яке саме порушення вказане в документі.

Мобілізація в Україні вимагає не лише виконати вимоги після першого стягнення, а й надалі дотримуватися правил обліку. Сплата коштів не скасовує обов’язку повідомляти про зміни у встановленому порядку.

Чому важливо стежити за даними

Військовозобов’язаним варто перевіряти актуальність інформації про себе та своєчасно повідомляти про необхідні зміни. Якщо виникли питання щодо повторного стягнення, потрібно з’ясувати підстави його призначення й перевірити відповідність процедури законодавству.

Джерело: Kadroland.