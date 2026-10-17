Мобилизация в Украине также требует от военнообязанных своевременно сообщать об изменениях в учетных данных, а уплата штрафа не освобождает от этой обязанности.

В Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, при каких обстоятельствах человек может быть привлечен к ответственности повторно.

Когда могут назначить второй штраф

Если человек уже получил взыскание за нарушение правил военного учета, это не означает, что в дальнейшем он может игнорировать установленные требования.

По информации ТЦК, повторная ответственность возможна, если в течение года после предварительного привлечения к административной ответственности человек совершает аналогичное нарушение. Например, снова не выполняет требования по военному учету.

В то же время, сам факт неуплаты или наличия предварительного штрафа не означает автоматического назначения нового. Для этого должны быть законные основания.





Какой размер взыскания

В период действия особого периода за нарушение правил военного учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Конкретная сумма зависит от обстоятельств дела и норм законодательства. Поэтому в случае получения постановления следует проверить, какое нарушение указано в документе.

Мобилизация в Украине требует не только выполнить требования после первого взыскания, но и в дальнейшем соблюдать правила учета. Уплата средств не отменяет обязанности сообщать об изменениях в установленном порядке.

Почему важно следить за данными

Военнообязанным следует проверять актуальность информации о себе и своевременно сообщать о необходимых изменениях. Если возникли вопросы повторного взыскания, нужно выяснить основания его назначения и проверить соответствие процедуры законодательству.

Источник: Kadroland .