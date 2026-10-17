Мобилизация в Украине также требует от военнообязанных своевременно сообщать об изменениях в учетных данных, а уплата штрафа не освобождает от этой обязанности.
В Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, при каких обстоятельствах человек может быть привлечен к ответственности повторно.
Когда могут назначить второй штраф
Если человек уже получил взыскание за нарушение правил военного учета, это не означает, что в дальнейшем он может игнорировать установленные требования.
По информации ТЦК, повторная ответственность возможна, если в течение года после предварительного привлечения к административной ответственности человек совершает аналогичное нарушение. Например, снова не выполняет требования по военному учету.
В то же время, сам факт неуплаты или наличия предварительного штрафа не означает автоматического назначения нового. Для этого должны быть законные основания.
Какой размер взыскания
В период действия особого периода за нарушение правил военного учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.
Конкретная сумма зависит от обстоятельств дела и норм законодательства. Поэтому в случае получения постановления следует проверить, какое нарушение указано в документе.
Мобилизация в Украине требует не только выполнить требования после первого взыскания, но и в дальнейшем соблюдать правила учета. Уплата средств не отменяет обязанности сообщать об изменениях в установленном порядке.
Почему важно следить за данными
Военнообязанным следует проверять актуальность информации о себе и своевременно сообщать о необходимых изменениях. Если возникли вопросы повторного взыскания, нужно выяснить основания его назначения и проверить соответствие процедуры законодательству.
Источник: Kadroland .