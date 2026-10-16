Початок опалювального сезону 2026 у Києві передбачає поетапне підключення тепла, насамперед у закладах соціальної сфери.

Першими опалення отримають лікарні, школи та дитячі садки. Підключення відбуватиметься за індивідуальними заявками керівників установ.

Як повідомив Кличко, поки що тепло не подаватимуть до частини Дніпровського та Дарницького районів. Там енергетичний об’єкт зазнав значних пошкоджень, а ремонтні роботи ще тривають.

Чому опалення вмикатимуть поступово

Столиця розпочинає опалювальний період на тлі складної ситуації в енергетиці. За інформацією Deutsche Welle, усі три основні київські теплоелектроцентралі — ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 — після російських обстрілів втратили можливість виробляти електроенергію.

До масштабних атак ці станції могли забезпечувати Київ потужністю до 1,3 ГВт електроенергії. За оцінками експертів, нинішнє споживання столиці становить 1–1,2 ГВт. Узимку, залежно від температури повітря, навантаження може зрости до 1,8–2 ГВт.

Коли опалення увімкнуть у житлових будинках

Початок опалювального сезону 2026 у Києві відбувається поетапно. Першочергово тепло подають до соціальних установ, а рішення щодо подальшого підключення залежатиме від готовності систем і ситуації в енергетиці.

Єдиної дати запуску опалення для всіх міст України немає. Рішення ухвалюють місцеві органи влади з урахуванням погодних умов.

Відповідно до правил надання послуги з постачання теплової енергії, опалювальний період починається, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8 °C або нижче. Під час завершення сезону застосовують протилежну умову — температура має перевищувати +8 °C протягом трьох діб.

Як міста готуються до холодів

Перед зимою комунальні служби перевіряють котельні, теплові мережі та системи опалення в житлових будинках. Окрему увагу приділяють школам, дитячим садкам і лікарням, щоб забезпечити їхню готовність до холодів.

Киянам варто стежити за повідомленнями міської влади, особливо якщо йдеться про райони, де тривають відновлювальні роботи.