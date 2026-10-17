Пенсіонери за віком мають право не оплачувати проїзд у низці громадського транспорту, але є чотири види, на які пільга не поширюється. Розповідаємо, де саме доведеться платити і як підтвердити своє право на безплатний проїзд.

Пільги на безкоштовний проїзд для військових і пенсіонерів продовжують діяти у 2026 році, однак регламентовані вони чітко, тож у частині випадків пільга не застосовується. Щоб уникнути непорозумінь під час поїздки, варто заздалегідь знати, за які види транспорту пенсіонерам усе ж доведеться заплатити.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів «Про безплатний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті», пенсіонери за віком мають право не оплачувати проїзд на кількох видах міського та приміського транспорту.

На якому транспорті пенсіонери їздять безплатно

Станом на жовтень 2026 року пільга поширюється на:

трамваї;

тролейбуси;

міські автобуси;

приміський транспорт на відповідних маршрутах загального користування;

приміські маршрутки.

Водночас існують і винятки, про які варто пам'ятати кожному пенсіонеру. За користування метро, таксі, міжміськими автобусами та поїздами далекого сполучення доводиться платити повну вартість проїзду.

Окрім того, для окремих видів транспорту органи місцевого самоврядування можуть затверджувати власні додаткові пільги, які не діють на загальнонаціональному рівні. Тобто в одному місті умови можуть бути вигіднішими, ніж в іншому.

Як підтвердити право на пільгу

У більшості випадків достатньо пред'явити пенсійне посвідчення водієві або кондуктору — саме цей документ підтверджує право пасажира на безплатний проїзд. Однак у деяких українських містах діє автоматизована система обліку оплати, яка вимагає реєстрації поїздки та видачі електронного пільгового квитка. У Києві, зокрема, працює саме така система.

Хто ще їздить безплатно

Не платити за проїзд в автобусі чи тролейбусі можуть не лише пенсіонери, а й учасники бойових дій, особи з інвалідністю (окрім 3 групи), родичі загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників України, ветерани військової служби, діти з багатодітних сімей, чорнобильці I та II категорій та інші.

Що стосується маршрутних таксі, то ситуація неоднозначна і залежить від місцевих правил. Нерідко водії відмовляються возити пенсіонерів та представників інших пільгових категорій безплатно, навіть якщо органи місцевого самоврядування включили приватних перевізників до переліку відповідних видів транспорту.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що статус ветерана праці надає пенсіонерам низку пільг і державних гарантій у 2026 році — зокрема, можна не платити земельний податок у межах встановлених нормативів, а також першочергово обслуговуватися в лікарнях та аптеках.