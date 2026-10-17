Пенсионеры по возрасту имеют право не платить за проезд в ряде общественного транспорта, но есть четыре вида, на которые льгота не распространяется. Рассказываем, где именно придется платить и как подтвердить свое право на бесплатный проезд.

Льготы на бесплатный проезд для военных и пенсионеров продолжают действовать в 2026 году, однако регламентированы они четко, поэтому в части случаев льгота не применяется. Чтобы избежать недоразумений во время поездки, стоит заранее знать, за какие виды транспорта пенсионерам все же придется заплатить.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров «О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте», пенсионеры по возрасту имеют право не оплачивать проезд на нескольких видах городского и пригородного транспорта.

На каком транспорте пенсионеры ездят бесплатно

По состоянию на октябрь 2026 года льгота распространяется на:

трамваи;

троллейбусы;

городские автобусы;

пригородный транспорт на соответствующих маршрутах общего пользования;

пригородные маршрутки.

В то же время существуют и исключения, о которых стоит помнить каждому пенсионеру. За пользование метро, такси, междугородними автобусами и поездами дальнего следования приходится платить полную стоимость проезда.

Кроме того, для отдельных видов транспорта органы местного самоуправления могут утверждать собственные дополнительные льготы, не действующие на общенациональном уровне. То есть в одном городе условия могут быть выгоднее, чем в другом.

Как подтвердить право на льготу

В большинстве случаев достаточно предъявить пенсионное удостоверение водителю или кондуктору — именно этот документ подтверждает право пассажира на бесплатный проезд. Однако в некоторых украинских городах действует автоматизированная система учета оплаты, требующая регистрации поездки и выдачи электронного льготного билета. В Киеве, в частности, работает именно такая система.

Кто еще ездит бесплатно

Не платить за проезд в автобусе или троллейбусе могут не только пенсионеры, но и участники боевых действий, лица с инвалидностью (кроме 3 группы), родственники погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников Украины, ветераны военной службы, дети из многодетных семей, чернобыльцы I и II категорий и другие.

Что касается маршрутных такси, то ситуация неоднозначна и зависит от местных правил. Нередко водители отказываются возить пенсионеров и представителей других льготных категорий бесплатно, даже если органы местного самоуправления включили частных перевозчиков в перечень соответствующих видов транспорта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что статус ветерана труда предоставляет пенсионерам ряд льгот и государственных гарантий в 2026 году — в частности, можно не платить земельный налог в пределах установленных нормативов, а также в первую очередь обслуживаться в больницах и аптеках.