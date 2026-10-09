Учасники бойових дій у 2026 році мають право на широкий перелік державних пільг. Серед них — 75% знижка на комунальні послуги, безкоштовний проїзд, додаткова відпустка та доплата до пенсії.

Пільги для військових на комуналку у 2026 році охоплюють одразу кілька сфер — від житлово-комунальних послуг до транспорту й освіти дітей. Учасники бойових дій можуть розраховувати на знижку 75% на комуналку, безкоштовний проїзд та додаткову оплачувану відпустку.

Основні права УБД визначає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту». Як пояснює «Апостроф», посвідчення УБД не означає автоматичного призначення всіх гарантій — частину пільг потрібно оформлювати окремо.

75% знижки на комуналку: що входить і хто підпадає

Учасникам бойових дій передбачена знижка 75% на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм. Вона покриває газ, електроенергію, інші комунальні послуги, а також паливо для будинків, які не мають центрального опалення.

Для оплати опалення враховують нормативну площу — 21 кв. м на кожного члена сім'ї, який має право на пільгу та постійно проживає у житлі, плюс додатково 10,5 кв. м на сім'ю. Право на знижку поширюється і на членів родини УБД, які мешкають разом із ним.

Важлива деталь: для самого учасника бойових дій розмір доходу сім'ї не є умовою отримання житлово-комунальної пільги. Це відрізняє її від частини інших пільг, для яких у 2026 році встановлено граничний дохід 4 660 грн на одну людину.

Медицина та транспорт: що ще гарантує держава

У медичній сфері УБД можуть безкоштовно отримувати за рецептами ліки, імунобіологічні препарати та медичні вироби. Передбачені першочергове безкоштовне зубне протезування (крім протезування із дорогоцінних металів), щорічне медичне обстеження, диспансеризація, а також першочергове обслуговування в медзакладах та аптеках і госпіталізація.

Санаторно-курортне лікування на 2026 рік призупинено законом про держбюджет. Натомість ветерани можуть скористатися місцевими цільовими програмами — можливість залежить від програми за місцем проживання.

Безкоштовний проїзд поширюється на міський пасажирський транспорт, автобуси в сільській місцевості, залізничний та водний транспорт приміського сполучення, а також автобуси приміських і міжміських маршрутів. Для підтвердження права потрібне посвідчення; за автоматизованої оплати може знадобитися безоплатний електронний квиток.

Для далеких поїздок діють окремі правила: раз на два роки УБД можуть безкоштовно проїхати в обидва боки залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Альтернатива — користуватися такою поїздкою раз на рік зі знижкою 50%.

Відпустка, лікарняний і дострокова пенсія

Працевлаштовані учасники бойових дій можуть брати щорічну відпустку у зручний час. Крім того, їм належить додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік — ця гарантія закріплена у статті 77-2 Кодексу законів про працю України.

Лікарняний для УБД оплачують у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу. Чоловіки можуть виходити на дострокову пенсію за віком з 55 років за наявності не менше 25 років стажу, жінки — з 50 років за 20 років стажу. До пенсії УБД встановлюють доплату — 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Житло, освіта дітей і щорічна виплата

Учасники бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове отримання житла, першочерговий ремонт будинку чи квартири та першочергове забезпечення паливом. Передбачені також позики на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт житла або на придбання дачного будинку.

Державні гарантії поширюються й на дітей УБД: вони можуть отримувати цільову підтримку для навчання — повну або часткову оплату навчання, пільговий довгостроковий кредит на освіту, соціальну стипендію, безкоштовні підручники, доступ до інтернету та проживання в гуртожитку. Підтримка надається до 23 років. У 2026 році процедуру спростили: у визначених випадках замість посвідчення УБД одного з батьків можна надати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Окремо УБД мають право на щорічну одноразову грошову виплату до Дня Незалежності України. Її розмір не однаковий щороку — суму та порядок виплати визначає Кабмін у межах коштів держбюджету.

Як оформити пільги

Наявність посвідчення УБД не означає автоматичного призначення всіх гарантій. Для знижки на комунальні послуги після отримання посвідчення слід звернутися до Пенсійного фонду України: там подають заяву для внесення інформації до реєстру осіб, які мають право на пільги, та для призначення пільги на оплату ЖКП.

Для освітньої підтримки дітей і частини транспортних пільг також потрібні окремі документи. Актуальний перелік прав і соціальних гарантій для УБД можна перевірити в Міністерстві у справах ветеранів України та в профільному законі.

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