Участники боевых действий в 2026 году имеют право на широкий перечень государственных льгот. Среди них — 75% скидка на коммунальные услуги, бесплатный проезд, дополнительный отпуск и надбавка к пенсии.

Льготы для военных на коммуналку в 2026 году охватывают сразу несколько сфер — от жилищно-коммунальных услуг до транспорта и образования детей. Участники боевых действий могут рассчитывать на скидку 75% на коммуналку, бесплатный проезд и дополнительный оплачиваемый отпуск.

Основные права УБД определяет Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Как объясняет «Апостроф», удостоверение УБД не означает автоматического назначения всех гарантий — часть льгот нужно оформлять отдельно.

75% скидки на коммуналку: что входит и кто попадает

Участникам боевых действий предусмотрена скидка 75% на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм. Она покрывает газ, электроэнергию, другие коммунальные услуги, а также топливо для домов без центрального отопления.

Для оплаты отопления учитывают нормативную площадь — 21 кв. м на каждого члена семьи, имеющего право на льготу и постоянно проживающего в жилье, плюс дополнительно 10,5 кв. м на семью. Право на скидку распространяется и на членов семьи УБД, проживающих вместе с ним.

Важная деталь: для самого участника боевых действий размер дохода семьи не является условием получения жилищно-коммунальной льготы. Это отличает ее от части других льгот, для которых в 2026 году установлен предельный доход 4 660 грн на одного человека.

Медицина и транспорт: что еще гарантирует государство

В медицинской сфере УБД могут бесплатно получать по рецептам лекарства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия. Предусмотрены первоочередное бесплатное зубное протезирование (кроме протезирования из драгоценных металлов), ежегодный медосмотр, диспансеризация, а также первоочередное обслуживание в медучреждениях и аптеках и госпитализация.

Санаторно-курортное лечение на 2026 год приостановлено законом о госбюджете. Вместо этого ветераны могут воспользоваться местными целевыми программами — возможность зависит от программы по месту проживания.

Бесплатный проезд распространяется на городской пассажирский транспорт, автобусы в сельской местности, железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения, а также автобусы пригородных и междугородных маршрутов. Для подтверждения права нужно удостоверение; при автоматизированной оплате может понадобиться бесплатный электронный билет.

Для дальних поездок действуют отдельные правила: раз в два года УБД могут бесплатно проехать в обе стороны железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом. Альтернатива — пользоваться такой поездкой раз в год со скидкой 50%.

Отпуск, больничный и досрочная пенсия

Трудоустроенные участники боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное время. Кроме того, им положен дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в год — эта гарантия закреплена в статье 77-2 Кодекса законов о труде Украины.

Больничный для УБД оплачивают в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа. Мужчины могут выходить на досрочную пенсию по возрасту с 55 лет при наличии не менее 25 лет стажа, женщины — с 50 лет при 20 годах стажа. К пенсии УБД устанавливают надбавку — 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Жилье, образование детей и ежегодная выплата

Участники боевых действий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на первоочередное получение жилья, первоочередной ремонт дома или квартиры и первоочередное обеспечение топливом. Предусмотрены также займы на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилья либо на приобретение дачного дома.

Государственные гарантии распространяются и на детей УБД: они могут получать целевую поддержку для обучения — полную или частичную оплату обучения, льготный долгосрочный кредит на образование, социальную стипендию, бесплатные учебники, доступ к интернету и проживание в общежитии. Поддержка предоставляется до 23 лет. В 2026 году процедуру упростили: в определенных случаях вместо удостоверения УБД одного из родителей можно предоставить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Отдельно УБД имеют право на ежегодную разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины. Ее размер не одинаков каждый год — сумму и порядок выплаты определяет Кабмин в пределах средств госбюджета.

Как оформить льготы

Наличие удостоверения УБД не означает автоматического назначения всех гарантий. Для скидки на коммунальные услуги после получения удостоверения следует обратиться в Пенсионный фонд Украины: там подают заявление для внесения информации в реестр лиц, имеющих право на льготы, и для назначения льготы на оплату ЖКУ.

Для образовательной поддержки детей и части транспортных льгот также нужны отдельные документы. Актуальный перечень прав и социальных гарантий для УБД можно проверить в Министерстве по делам ветеранов Украины и в профильном законе.

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