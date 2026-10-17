Гречка и молоко заметно подорожали, а яйца наоборот подешевели — как изменились цены на базовые продукты в крупнейших торговых сетях по состоянию на 15 октября.

Подорожание продуктов в украинских супермаркетах этой осенью снова ударило по кошелькам — ощутимее всего выросли в цене гречка и молоко. В то же время яйца, еще недавно ставившие рекорды, теперь заметно подешевели.

О том, сколько стоят базовые продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на четверг, 15 октября, собрало РБК-Украина в ценовом обзоре по крупнейшим розничным сетям страны.

Сколько стоит гречка после подорожания

Больше всего за неделю прибавила в цене гречка — подорожание достигло 11–15 гривен на килограмме. В АТБ и Novus цена выросла с 66–70 грн до 81–81,5 грн за килограмм.

При этом самую дешевую гречку можно найти в "Сильпо", где сейчас действует акция: крупа гречневая "Премия" ядрица быстрого приготовления продается по 54,99 грн вместо 64,99 грн. Разница между сетями достигает более 26 гривен на килограмме.

Яйца, молоко, хлеб и масло — как изменились цены

Яйца, наоборот, сильнее всего подешевели — минус 7–20 гривен в зависимости от сети. В "Сильпо" десяток категории С1 можно купить за 39,19 грн, в АТБ десяток подешевел с 73,3 грн до 65,9 грн, а в "Ашане" штучные яйца упали в цене с 5,8 грн до 5,0 грн за штуку.

Молоко умеренно дорожает: пачка 450 граммов в АТБ и "Сильпо" прибавила около 2 гривен и теперь стоит 22,3–22,5 грн. В Novus литровую бутылку пастеризованного молока 2,6% можно найти за 37,79 грн, а в "Ашане" — за 45,90 грн.

Хлеб и подсолнечное масло пока держат стабильные цены. Половинка хлеба стоит от 14,59 грн ("Сильпо", "Сумская Паляница Козацький") до 25,79 грн (Novus, "Marka Promo Украинский"). Бутылка масла 0,5 л колеблется от 49,4 грн ("Ашан") до 64,62 грн (Novus, "Щедрий Дар").

Где выгоднее покупать

Для экономии стоит следить за акционными предложениями: самая дешевая гречка сейчас в "Сильпо" (54,99 грн по акции), самые дешевые яйца — тоже в "Сильпо" (39,19 грн за десяток), а лучшая цена на масло — в "Ашане" (49,4 грн за 0,5 л). А за хлебом выгоднее всего идти в "Сильпо" (от 14,59 грн).

Ранее Politeka сообщала, тариф на воду в Житомирской области подорожал — коммунальщики рассказали, на сколько выросли цены.