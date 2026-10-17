Гречка та молоко помітно подорожчали, а яйця навпаки здешевшали — як змінились ціни на базові продукти в найбільших торговельних мережах станом на 15 жовтня.

Подорожчання продуктів в українських супермаркетах цієї осені знову вдарило по гаманцях — найвідчутніше зросли в ціні гречка та молоко. Натомість яйця, які ще недавно ставили рекорди, тепер помітно здешевшали.

Про те, скільки коштують базові продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 15 жовтня, зібрало РБК-Україна в ціновому огляді по найбільших роздрібних мережах країни.

Скільки коштує гречка після подорожчання

Найбільше за тиждень додала в ціні гречка — подорожчання сягнуло 11–15 гривень на кілограмі. В АТБ та Novus ціна зросла з 66–70 грн до 81–81,5 грн за кілограм.

При цьому найдешевшу гречку можна знайти в "Сільпо", де зараз триває акція: крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана продається по 54,99 грн замість 64,99 грн. Різниця між мережами сягає понад 26 гривень на кілограмі.

Яйця, молоко, хліб та олія — як змінились ціни

Яйця, навпаки, зазнали найбільшого здешевлення — мінус 7–20 гривень залежно від мережі. У "Сільпо" десяток категорії С1 можна придбати за 39,19 грн, в АТБ десяток подешевшав з 73,3 грн до 65,9 грн, а в "Ашані" поштучні яйця впали в ціні з 5,8 грн до 5,0 грн за штуку.

Молоко помірно дорожчає: пачка 450 грамів в АТБ та "Сільпо" додала близько 2 гривень і тепер коштує 22,3–22,5 грн. У Novus літрову пляшку пастеризованого молока 2,6% можна знайти за 37,79 грн, а в "Ашані" — за 45,90 грн.

Хліб та соняшникова олія поки що тримають стабільні ціни. Половинка хліба коштує від 14,59 грн ("Сільпо", "Сумська Паляниця Козацький") до 25,79 грн (Novus, "Marka Promo Український"). Пляшка олії 0,5 л коливається від 49,4 грн ("Ашан") до 64,62 грн (Novus, "Щедрий Дар").

Де вигідніше купувати

Для економії варто стежити за акційними пропозиціями: найдешевша гречка зараз у "Сільпо" (54,99 грн за акцією), найдешевші яйця — теж у "Сільпо" (39,19 грн за десяток), а найкраща ціна на олію — в "Ашані" (49,4 грн за 0,5 л). Натомість за хлібом найвигідніше йти в "Сільпо" (від 14,59 грн).

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