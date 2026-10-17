Долар по 48 гривень — саме такий курс на кінець 2027 року заклав Кабінет Міністрів у проєкті державного бюджету.

Курс долара в Україні до кінця 2027 року може скласти 48,3 гривні — саме такий розрахунковий показник заклав Міністерство фінансів у проєкті державного бюджету на наступний рік, який Кабінет Міністрів передав до Верховної Ради.

Мінфін орієнтується на два валютні маркери: середньорічний розрахунковий курс 47,1 грн/$ та очікуваний курс на кінець 2027 року, 48,3 грн/$, що фактично і є тим самим «доларом по 48».

Ці макроекономічні показники потрібнірем Мінфіну як математична база для зведення доходів та видатків. Завдяки їм відомство рахує майбутні надходження від митниці, планує виплати за зовнішніми боргами, закладає кошти на державний критичний імпорт, а також оцінює обсяги міжнародних грантів і кредитів у перерахунку на національну валюту.

Розрахунковий курс у бюджеті фактично «нічого не означає» для пересічного українця чи готівкового ринку. Це суто технічний параметр для зведення дебету з кредитом у державній казні, а не директива для Національного банку.

Чому бюджетний курс — не прогноз для обмінників

Урядові макропрогнози практично ніколи точно не збігаються з реальною картиною на ринку. Кожна публікація таких цифр традиційно провокує хвилю тривоги, але фінансові експерти радять дивитися на речі тверезо.

В Україні діє режим керваної гнучкості, тож реальний курс формується за зовсім іншими законами: балансом попиту та пропозиції на міжбанківському ринку, обсягом золотовалоних резервів Нацбанку, його валютними інтервенціями та регулярністю надходження західної фінансової допомоги.

Історія знає випадки, коли за підсумками року гривня виявлялася значно міцнішою, ніж очікувалиа в урядових кабінетах під час верстки бюджету.

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